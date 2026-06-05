Reproșuri ale lui Radu Miruță la adresa Ucrainei, după drona explodată la Constanța. „Dacă atunci ucrainenii au aflat…”

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a oferit vineri cele mai noi informații despre drona navală care a explodat în cursul dimineții în Portul Constanța. „L-am sunat pe ministrul Apărării din Ucraina, căruia i-am zis că așteptarea este când se pierde controlul asupra dronelor, să ne anunțe”, a afirmat Miruță.

Conform oficialului guvernamental, autoritățile din Ucraina le-au anunțat pe cele din țara noastră că au pierdut controlul a patru drone maritime, iar cea care se afla în Portul Civil Constanța urma să explodeze.

„Drona a fost văzută în portul civil azi dimineaţă, în jur de ora 6 – 6 şi un pic. În jurul orei 10, autoritățile ucrainene au informat autoritățile române că au pierdut controlul a patru drone și că, într-un timp foarte scurt, urmează ca drona care este în Portul Civil Constanța să explodeze, ceea ce ne-a permis cu 10-15 minute minute înainte să fie retrase echipele de acolo, din zonă, pentru a nu se produce o pagubă și mai mare și mai ales să nu fie afectate viețile omenești ale echipelor din partea mai multor autorități care ajunseseră la fața locului și analizau drona respectivă”, a afirmat Miruță, în fața presei, la ieșirea din sediul Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

„Nu știu să vă spun de ce nu ne-au confirmat mai devreme autoritățile ucrainene”

El a precizat că atunci când a primit notificarea din partea autorităţilor din Ucraina l-a sunat pe omologul său din Ucraina şi i-a transmis să anunţe România atunci când se întâmplă să piardă controlul unor drone.

„L-am sunat pe ministrul Apărării din Ucraina, căruia i-am zis că așteptarea este când se pierde controlul asupra dronelor, să ne anunțe. (…) România a văzut drona azi-dimineață la 6. Confirmarea a venit undeva la ora 10. Dacă atunci ucrainenii au aflat… nu știu să vă spun de ce nu ne-au confirmat mai devreme autoritățile ucrainene sau dacă știau”, a spus Miruță.

„Nu am în aceste momente date pentru a face un «reverse engineering», stabilind exact cum drona a intrat în această dană (din portul Constanța, n.r.). Urmează și cei de la MAI, Paza de Coastă, în ce condiții această dronă poate fi văzută de radarele pe care le au ei. MApN poate vedea drone care zboară, nu la adâncime”, a adăugat oficialul guvernamental.

Miruţă a precizat că vrea să aibă o videoconferinţă cu omologul său din Ucraina.

„Împreună cu domnul Predoiu am solicitat să avem o videoconferinţă împreună cu ministrul de Interne, cu ministrul Apărării, atât din România, cât şi din Ucraina. Este o ţară aflată în război, Ucraina. Se întâmplă lucruri într-o ţară aflată în război, nu neapărat în ordinea în care ne aşteptăm noi. Însă, în acelaşi timp, şi pentru noi este mai uşor să reacţionăm dacă ni se spune, nu neapărat detaliat, că s-a pierdut controlul acestor drone şi că ar putea fi în apele teritoriale din România”, a adăugat ministrul Apărării.

Conform acestuia, o dronă navală precum cea care a explodat la Constanța poate avea până la 300 de kilograme de explozibil.

Guvernul de la București a clarificat, mai devreme, într-un comunicat oficial, că patru drone maritime au explodat astăzi în apele românești și a prezentat cronologia evenimentelor.

La rândul său, președintele Nicușor Dan a scris, într-o postare pe rețeaua de socializare X, armata ucraineană a pierdut controlul asupra a patru drone, printre ele fiind și cea care a explodat în Portul Constanța. Toate cele patru drone s-au autodetonat, astfel că nu mai există riscuri la adresa cetățenilor români.

„Drona marină care a explodat în această dimineață în Portul Constanța făcea parte, alături de alte mijloace similare de luptă, dintr-o operațiune militară condusă de Ucraina împotriva agresiunii ruse. Forțele ucrainene au pierdut controlul asupra respectivelor mijloace ca urmare a acțiunilor de război electronic întreprinse de Rusia”, a precizat șeful statului.

„Intrarea acestei drone în spațiul suveran românesc reprezintă o consecință directă a războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei”, a acuzat președintele Dan.

Toate informațiile despre explozia dronei marine în Portul Constanța, LIVE pe HotNews

O explozie a unei drone marine a avut loc vineri dimineață, la ora 10:28, în dana 78 din Portul Constanța. MApN a precizat că drona s-a autodetonat, că nu face parte din dotarea Armatei României, ci este „de tipul celor folosite în războiul din Ucraina”.

Forțele navale ucrainene au confirmat că drona marină care a explodat vineri în portul Constanța le aparținea, adăugând că au pierdut controlul ambarcațiunii din cauza mijloacelor rusești de război electronic.