Rețeaua în care românii își mută cele mai multe numere de mobil, investigată pentru posibil abuz de poziție dominantă. Care sunt acuzațiile și cum se apără compania

Consiliul Concurenței investighează Digi pentru un posibil abuz de poziție dominantă pe piața TV, internet fix și telefonie fixă, cel puțin începând cu anul 2015. Compania este acuzată de Vodafone că vinde sub costuri serviciile de telefonie mobilă, au precizat pentru HotNews surse apropiate investigației.

„Fără a avea cunoștințe că plângerea e făcută de Vodafone”, Digi confirmă investigația și spune că oferă „servicii la prețuri corecte și profitabile, fără a vinde sub costuri sau folosind subvenționare încrucișată”.

Consiliul Concurenței a declanșat în luna mai a anului trecut o investigație împotriva Digi România pentru un posibil abuz de poziție dominantă pe piața TV, internet fix și telefonie fixă, cel puțin începând cu anul 2015. Investigația a fost începută după ce au fost reclamate „potențiale practici de excludere prin condiții de tranzacționare inechitabile practicate pe piața serviciilor de telefonie mobilă, precum și prin practicarea de reduceri și oferte selective și țintite pe piețele pe care Digi deține o poziție dominantă”, a precizat pentru HotNews o sursă apropiată acestei investigații.

„Altfel spus, Digi e acuzată de autorul plângerii, Vodafone România, că ar fi vândut sub costuri serviciul de telefonie mobilă, făcând subvenționare încrucișată dinspre serviciile de internet fix și TV, unde Digi are poziții dominante cu peste 70% cota de piață”, a precizat sursa.

Mai multe surse au confirmat pentru HotNews că Vodafone România a făcut această plângere, în contextul prețurilor foarte mici pe care le practică Digi pe piața de telefonie mobilă.

HotNews a solicitat un punct de vedere Vodafone România și vom reveni cu răspunsurile imediat ce le vom primi.

Digi: Suntem la curent cu investigația și am informat public

Într-un răspuns pentru HotNews, Digi România a confirmat informațiile legate de investigația începută anul trecut de Consiliul Concurenței.

„Da, suntem la curent cu investigația și am informat public în acest sens, de exemplu în prospectul de obligațiuni din octombrie 2025. Solicitările primite de la Consiliul Concurenței nu constituie acuzații și vom răspunde transparent, așa cum facem mereu. Nu avem cunoștințe că plângerea ar fi fost făcută de către Vodafone și care ar fi acuzațiile acestora, deci nu putem comenta”, au precizat oficialii Digi.

Ce spune compania despre prețurile mici la telefonia mobilă?

„Modelul de activitate al Digi este de a oferi servicii la prețuri corecte și profitabile, fără a vinde sub costuri sau folosind subvenționare încrucișată. Digi respectă toate prevederile legale, inclusiv cele în materie de concurență și cooperează transparent cu autoritățile pentru a demonstra legalitatea acțiunilor sale”, susțin oficialii Digi România.

Fiind o companie listată pe bursă, Digi este obligată să-și informeze investitorii cu privire la orice investigații deschise de către autorități și a făcut, într-adevăr, acest lucru, precizând că investigația care o vizează este în fază incipientă:

„În mai 2025, Consiliul Concurenței din România a deschis o investigație privind un presupus abuz de poziție dominantă al emitentului pe piețele de retail pentru retransmisia TV, accesul la internet fix și serviciile de telefonie fixă, faptele vizate datând cel puțin din anul 2015. Ancheta se concentrează pe presupuse practici de excludere, inclusiv condiții comerciale neloiale pe piața de retail a serviciilor de telecomunicații mobile, precum și reduceri direcționate sau oferte selective pe piețele unde Emitentul deține o poziție dominantă. Investigația se află într-o fază incipientă, iar orice evaluare a potențialelor rezultate este incertă. Investigațiile antitrust în fața Consiliului Concurenței din România durează, de regulă, între doi și trei ani, în funcție de complexitatea cazului”.

Ce spune Consiliul Concurenței

Reprezentanții Consiliului Concurenței au precizat, pentru HotNews, că în cadrul investigației au fost făcute „inspecții inopinate” la Digi România:

„Avem o investigație în curs la Digi România. S-au derulat inspecții inopinate și conform legii, dacă vor fi găsiți vinovați, amenda poate ajunge până la 10% din cifra de afaceri a companiei din anul anterior amenzii”.

Mulți români își mută numărul mobil în rețeaua Digi datorită prețurilor mici

Românii și-au mutat anul trecut peste 1,45 milioane de numere de telefon în alte rețele mobile, beneficiind de posibilitatea de a schimba furnizorul fără a-și pierde numărul de telefon, a anunțat joi, 5 februarie, Autoritatea de Reglementare în Comunicații (ANCOM).

Cei mai mulți utilizatori au ales ofertele Digi Romania, care a primit 782.975 de numere, spune ANCOM. Vodafone a primit prin portare 379.453 de numere, Orange 247.364, iar Telekom Romania Mobile Communications 44.078 de numere.

Câți români sunt abonați la internet, telefonie și TV. Cum își împart piața Orange, Digi și Vodafone

Românii aveau 6,9 milioane de conexiuni de internet fix în prima jumătate a anului trecut, în creștere ușoară (1%) față de sfârșitul 2024, iar dintre acestea peste 2,5 milioane de conexiuni permiteau viteze de peste 1 Gigabit, potrivit datelor anunțate în decembrie 2025 de Autoritatea de Reglementare în Comunicații.

Digi și-a majorat avansul atât pe internet fix (peste 73%) din numărul de conexiuni, cât și pe TV (76% din abonamente), în timp ce Orange a rămas lider pe internet mobil și telefonie mobilă, dar operatorul clasat pe locul secund a redus din diferență.

Astfel, în funcție de numărul cartelelor active, Orange a rămas lider (33,6%), urmat de Digi (29,9%) și Vodafone (24,5%). Cota de piață a Orange a scăzut de la 34% la finele anului trecut, în timp ce Digi s-a apropiat mai mult.