Rețelele de socializare sunt la fel de nocive pentru copii precum fumatul, avertizează medicii britanici

Rețelele de socializare reprezintă un pericol comparabil cu fumatul pentru copii, au declarat marți medici britanici reputați, care le-au cerut parlamentarilor să combată efectele nocive pe care, spun ei, timpul excesiv petrecut în fața ecranelor le provoacă tinerilor, relatează Reuters.

Academia Colegiilor Medicale Regale a detaliat impactul rețelelor sociale asupra copiilor într-un document transmis pentru consultarea publică organizată de guvern privind protejarea copiilor în mediul online, consultare care se încheie marți.

„Acest subiect se situează alături de fumat și de purtarea centurii de siguranță în mașini ca factor care unește profesia medicală” în privința importanței lor, notează documentul.

„Puține subiecte i-au unit pe clinicieni atât de puternic în ultimii ani precum impactul pe care expunerea necontrolată la tehnologie și dispozitive îl are în prezent asupra sănătății copiilor și tinerilor”, a transmis organizația care reprezintă cele 23 de colegii și facultăți medicale regale din Marea Britanie și Irlanda.

Mai mult de jumătate dintre cei 132 de medici chestionați au declarat că întâlnesc săptămânal cel puțin un caz de afectare a sănătății care ar putea avea legătură cu tehnologia și dispozitivele. Peste o treime au spus că observă astfel de efecte nocive de mai multe ori pe săptămână.

Efectele negative variază de la răni fizice – de exemplu, provocate de imitarea unor acte de pornografie extremă – până la impact asupra sănătății mintale, precum traumele provocate de vizionarea violenței online.

Publicul britanic, consultat în privința interzicerii rețelelor de socializare pentru tineri

Marea Britanie consultă în prezent publicul cu privire la restricționarea accesului copiilor la rețelele de socializare, inclusiv printr-o posibilă interdicție pentru cei sub 16 ani.

Alte măsuri luate în considerare sunt introducerea unor ore de la care rețelele să nu mai poată fi accesate de minori, a introducerii unor limite de timp pentru aplicații și a unor restricții asupra elementelor de design despre care autoritățile afirmă că provoacă dependență.

Probabil cel mai cunoscut element de acest fel este așa-zisul „infinite scrolling”, cu fluxuri de postări și videoclipuri care se succed unele după celelalte, fără sfârșit, putând să îi țină pe oameni lipiți de ecrane cu orele.

Australia a devenit anul trecut prima țară care a interzis rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani, iar state europene analizează măsuri similare.

Legea britanică privind siguranța online obligă deja companiile de social media să adopte măsuri pentru protejarea copiilor împotriva conținutului online ilegal și dăunător. Însă guvernul s-a angajat să meargă mai departe.

„Întrebarea nu este dacă vom acționa; o vom face, fie că este vorba despre interzicerea rețelelor sociale pentru cei sub 16 ani sau despre restricții privind funcțiile și caracteristicile esențiale”, a declarat pentru BBC News Liz Kendall, ministrul britanic pentru tehnologie.