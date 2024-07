Retragere importantă din tenis – Multiplul campion de Grand Slam care va spune adio sportului după JO 2024

Andy Murray va participa la Jocurile Olimpice, iar competiția de la Paris va fi ultima din cariera fostului lider mondial. Multiplu campion olimpic și de Grand Slam, scoțianul va spune adio sportului de performanță în vara acestui an.

În vârstă de 37 de ani, scoțianul coleg de generație cu Novak Djokovic va participa pe zgura de la Paris la ultimul său turneu de tenis din carieră.

Va fi o ocazie specială să se întâmple tocmai la Jocurile Olimpice, competiție unde Andy a cucerit de două ori medalia de aur.

S-a întâmplat prima dată la JO din 2012, de la Londra, atunci când pe centralul de la All England Club trecea surprinzător de marele Roger Federer (6-2, 6-1, 6-4).

Al doilea aur de la JO a venit patru ani mai târziu, atunci când la Rio de Janeiro scoțianul l-a învins pe Juan Martin del Potro (7-5, 4-6, 6-2, 7-5).

În urma acelui succes, Murray a devenit singurul jucător din istorie care a cucerit două medalii de aur în proba de simplu masculin.

„Am ajuns la Paris pentru ultimul meu turneu. Săptămânile pe care le-am petrecut concurând pentru Marea Britanie au fost de departe cele mai memorabile din cariera mea şi sunt extrem de mândru să o fac pentru ultima oară” – Andy Murray, pe contul personal de X, fost Twitter.

La Paris, Andy va concura în proba de dublu alături de Dan Evans.

Accidentările i-au cauzat probleme mari fostului lider ATP, Andy suferind în ianuarie 2019 o operație chirurgicală la șold.

Turneul olimpic de tenis va avea loc în perioada 27 iulie – 4 august, în complexul de la Roland Garros.

Scoțianul născut pe 15 mai 1987 a urcat pe primul loc al ierarhiei ATP în 2016. Are 739 de victorii în carieră și a cedat în 262 de rânduri.

A adunat doar din premiile din tenis $64,677,584, iar colecția de trofee cuprinde 46 de titluri. Dintre acestea, trei sunt de Grand Slam: US Open 2012, Wimbledon 2013, 2016.

Murray a mai bifat cinci finale la Australian Open (toate pierdute – 2010, 2011, 2013, 2015, 2016) și una la Roland Garros (2016).

