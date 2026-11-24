Felul în care președintele Trump ignoră o operațiune de spionaj a Chinei împotriva uneia dintre cele mai importante companii americane de tehnologie, Nvidia, a determinat o reacție mult mai puternică decât până acum a Partidului Republican la adresa Casei Albe.

Nvidia a anunțat luni că îl repune pe Jensen Huang în funcția de director general, cu efect imediat. El demisionase acum 11 zile, după dezvăluirile privind relațiile sale extraconjugale, inclusiv cu Alice Huang, suspectată că ar fi spioană chineză.

Revenirea sa în fruntea gigantului tech a avut loc după intervenția președintelui SUA, Donald Trump. Într-un interviu acordat tot luni postului CNBC, liderul de la Casa Albă a recunoscut că a discutat cu consiliul de administrație al companiei și că a „încheiat înțelegerea” pentru ca Huang să își reia funcția.

Republicanii din Congres au criticat aspru decizia Nvidia de a-l repune în funcție pe Jensen Huang, precum și intervenția personală a președintelui SUA. A fost unul dintre rarele momente în care membri ai partidului s-au opus lui Trump și au avertizat că își vor folosi puterea de control și cea legislativă pentru a analiza această mișcare, potrivit The New York Times.

Opoziția din interiorul propriului partid al lui Trump scoate la iveală o diviziune privind susținerea acordată lui Huang, pe care unii republicani din Congres îl privesc cu scepticism de luni de zile din cauza relațiilor sale cu China, scrie sursa citată.

Tensiunile apar la doar câteva săptămâni după înfrângerea grea a republicanilor în alegerile de la jumătatea mandatului. Partidul a pierdut atunci controlul asupra Congresului, după o campanie în care democrații i-au acuzat că nu au oprit corupția din guvern și nu au rezolvat problema costului ridicat al vieții.

„Niciun risc pentru securitatea națională? Pe baza a ce?”

Nvidia a susținut, într-un comunicat, că membrii consiliului său de administrație au primit „informații de la niveluri înalte ale guvernului Statelor Unite” și au concluzionat „că reintegrarea lui Huang nu reprezintă un risc pentru securitatea națională”.

Unii republicani au respins însă explicațiile companiei și ale administrației, amintind că Megaspeed, o firmă de centre de date asociată acestui caz, este vizată de o anchetă penală a Departamentului de Justiție pentru contrabandă cu cipuri AI către China.

„Consiliul de administrație al Nvidia afirmă că s-a bazat pe informațiile furnizate de înalți oficiali americani pentru a concluziona că repatrierea lui Jensen Huang nu prezenta niciun risc pentru securitatea națională. Am câteva întrebări. Cine din guvernul nostru și-a exprimat opinia? Ce au spus aceștia consiliului de administrație? Și pe ce bază a concluzionat consiliul că nu există niciun risc?”, a scris pe rețelele sociale senatorul John Curtis, republican din Utah.

Critici aspre au venit și din partea senatorului John Cornyn, republican din Texas, care a pus la îndoială concluzia consiliului de administrație: „Niciun risc pentru securitatea națională? Pe baza a ce?”

El a întrebat public cum au fost gestionate informațiile despre legătura lui Huang cu un agent chinez: „A organizat FBI-ul o ședință de informare defensivă cu Huang? Dacă nu, de ce nu? Dacă da, ce i-au spus despre risc? L-a ignorat?”

Senatorii cer controale mai stricte și continuă ancheta

Senatorul Pete Ricketts din Nebraska a declarat că „comportamentul domnului Huang nu justifică reintegrarea sa” și a avertizat că decizia companiei nu îl scapă de audieri.

„Decizia luată astăzi de Nvidia nu îl scutește pe Jensen Huang de obligația de a depune mărturie în fața Congresului. De asemenea, aceasta nu absolvă compania Nvidia de obligația de a da explicații cu privire la problemele legate de securitatea națională și la cipurile a căror destinație nu a fost clarificată”, a spus Ricketts.

Senatorul Kevin Cramer din Dakota de Nord a avertizat că, deși Nvidia își asumă riscul „juridic și reputațional”, „riscul pentru securitatea națională este transferat armatei Statelor Unite și cetățenilor săi”. El a cerut Congresului să adopte „cele mai stricte controale la export posibile”, adăugând: „Sper că nu este prea târziu”.

Și reprezentantul Don Bacon din Nebraska a criticat administrația pentru o „dorință inexplicabilă de a-l salva pe Huang”, susținând că Nvidia ar fi trebuit să meargă mai departe fără el.

Urmează audieri cu ușile închise și în Senat

Senatorul Tom Cotton, președintele Comisiei pentru Informații, a afirmat că scandalul din jurul companiilor Nvidia și Megaspeed „este doar vârful aisbergului și nu s-a rezolvat doar pentru că Jensen Huang și-a recăpătat funcția”.

„Am avertizat administrația încă de la început cu privire la faptul că China comunistă obține cele mai avansate cipuri ale noastre atât prin contrabandă, cât și prin acces la distanță. Congresul are multe de investigat și vom adopta, într-un mod sau altul, proiecte de lege bipartizane cu sprijin copleșitor privind controlul exporturilor de cipuri, inclusiv Legea mea privind securitatea cipurilor (Chip Security Act)”, a spus Cotton.

Disputa pune o presiune suplimentară pe o anchetă mai amplă a Congresului, condusă de republicani, privind rolul Nvidia în exportul de cipuri avansate de inteligență artificială către China. Investigația analizează și relațiile cu firme terțe acuzate de contrabandă cu cipuri, precum și accesul companiilor chineze la tehnologia americană restricționată.

Reprezentantul Brian Mast, președintele Comisiei pentru Relații Externe, a numit acuzațiile „extrem de îngrijorătoare” și a anunțat că Huang și avocații Nvidia vor participa săptămâna viitoare la un interviu înregistrat cu legislatorii.

Întâlnirea cu ușile închise din Camera Reprezentanților va avea loc chiar înaintea unei audieri publice în Senat, unde Huang a fost chemat să depună mărturie în fața Comisiei pentru afaceri bancare.