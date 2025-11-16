Revolta „Gen Z”. Violențe între protestari și polițiști, marșuri împotriva criminalității și corupției, clădiri guvernamentale atacate, în Mexic

Mexicul a cunoscut recent o serie de crime de mare amploare, printre care și uciderea primarului municipiului Uruapan în timpul festivităților de Ziua Morților, la începutul lunii, relatează Sky News.

Mii de oameni au ieșit în stradă în capitala țării pentru a protesta împotriva criminalității și corupției. 120 de persoane au fost rănite, potrivit autorităților, informează Reuters.

Manifestația, care a fost în mare parte pașnică, dar s-a încheiat cu câteva ciocniri cu polițiștii.

Un manifestant este stropit cu un extinctor de către poliția anti-revoltă în fața Palatului Național în timpul demonstrației „Gen Z”, în Ciudad de Meico, pe 15 noiembrie 2025. Sursă foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Mii de oameni au protestat sâmbătă în tot Mexicul sub sloganul „Generația Z”, denunțând creșterea violenței după uciderea în public primarului care lupta împotriva criminalității la începutul acestei luni.

În Ciudad de México, un mic grup de protestatari care purtau glugi au dărâmat gardurile din jurul Palatului Național, unde locuiește președinta Claudia Sheinbaum, provocând o ciocnire cu poliția antirevoltă, care a folosit gaze lacrimogene, potrivit martorilor Reuters.

Manifestanții încearcă să îndepărteze gardurile metalice de securitate care protejează Palatul Național în timpul demonstrației „Gen Z” din Ciudad de México, 15 noiembrie 2025. Sursă foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Secretarul pentru siguranță publică al capitalei, Pablo Vazquez, a declarat într-o conferință de presă că 100 de polițiști au fost răniți, dintre care 40 au necesitat îngrijiri medicale. Alți 20 de civili au fost răniți, a declarat Vazquez pentru mass-media locală Milenio.

Secretarul pentru siguranță publică a mai spus că 20 de persoane au fost arestate și alte 20 „trimise în judecată pentru infracțiuni administrative”.

Clara Brugada, primarul din Ciudad de México, a declarat pe X că „exprimarea violentă încalcă drepturile altora” și a condamnat orice act „comis de un grup radical de protestatari”.

Mii de oameni s-au adunat pentru a participa la marșul „Gen Z” împotriva guvernului mexican, în timp ce președinta Claudia Sheinbaum a pus sub semnul întrebării în ultimele zile legitimitatea mișcării. Sursă foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Alte marșuri au avut loc în diferite orașe din Mexic, inclusiv în statul Michoacan, unde furia a izbucnit după uciderea, la 1 noiembrie, a primarului din Uruapan, Carlos Manzo, care a fost împușcat mortal la un eveniment public organizat cu ocazia Zilei Morților.

Partidul președintei, criticat

Unii demonstranți din Ciudad de México și-au îndreptat furia împotriva partidului lui Sheinbaum, scandând „Afară, Morena”. Unii au cerut, de asemenea, eforturi mai susținute din partea statului pentru a opri criminalitatea și violența, strigând „Carlos nu a murit, guvernul l-a ucis”.

Susținătorii lui Carlos Alberto Manzo Rodriguez, un critic deschis al crimei organizate, au fost văzuți sâmbătă purtând pălării de paie, un simbol al mișcării politice a primarului.

Un grup care se autointitulează „Generația Z Mexic” și care a chemat la proteste a declarat într-un „manifest” difuzat pe rețelele de socializare că este apolitic și reprezintă tineretul mexican care s-a săturat de violență, corupție și abuz de putere.

Generația Z – sau Gen Z pe scurt – se referă la o categorie demografică de persoane născute între 1997 și 2012, imediat după generația milenialilor, iar grupurile de protest din alte țări din întreaga lume au preluat această denumire pentru a promova schimbări sociale și politice.

Guvernul pune la îndoială motvele protestelor

Guvernul Sheinbaum a pus la îndoială motivele din spatele protestelor de sâmbătă, afirmând că acestea au fost organizate în mare parte de oponenți politici de dreapta și promovate de roboți pe rețelele de socializare.

Acesta este cel mai recent exemplu de proteste în masă ale tinerilor, după ce o revoltă a generației Z a dus la înlăturarea președintelui Madagascarului, Andry Rajoelina, în luna octombrie.

Iar în septembrie, protestele antiguvernamentale care au izbucnit după ce autoritățile nepaleze au blocat mai multe platforme de socializare au dus la tulburări în masă și la demisia prim-ministrului KP Sharma Oli.