Revolut începe să funcționeze din nou după pana majoră de marți. Motivul pentru care a căzut în România și numeroase alte țări, anunțat oficial

Google afirmă că „incidentul legat de alimentarea cu energie electrică”, care a afectat serviciile sale de operare a infrastructurii de cloud computing din Londra și a provocat perturbări pe scară largă ale serviciilor Revolut în Marea Britanie și alte țări europene, inclusiv România, a fost remediată, relatează The Guardian.

Într-o nouă declarație publicată pe pagina sa „Starea serviciilor” (Service Health), Google anunță că observă semne ale restabilirii serviciilor.

„Un incident legat de alimentarea cu energie electrică a provocat o întrerupere a serviciilor în zona europe-west2-b. Incidentul a fost remediat. Observăm că serviciile își revin și acordăm prioritate restabilirii sarcinilor de lucru existente. Clienții este posibil să nu poată încă să creeze sarcini de lucru noi”, afirmă Google.

Compania estimează că toate funcționalitățile Revolut ar trebui să revină la normalitate în cursul zilei de marți.

Serviciul bancar folosit de zeci de milioane de oameni a fost raportat ca indisponibil în numeroase țări precum Germania, Marea Britanie, Spania, Italia, Portugalia, Statele Unite sau Australia.

Ce s-a întâmplat marți cu serviciile Revolut marți

Unii utilizatori din România au primit următorul mesaj la încercările de accesare a aplicației: „Ne pare rău, ceva nu a mers. Vă rugăm să încercați mai târziu”.

Alții puteau intra în aplicație dar nu au putut efectua unele operațiuni, precum schimburi valutare mutarea de fonduri între conturi.

De asemenea, unii clienți au reclamat că nu pot retrage bani de la bancomat cu cardurile Revolut sau nu au acces la servicii pe care le au legate de acestea, de exemplu închirierea unui scuter electric.

Sute de români au raportat pe site-ul de profil Downdetector, începând cu ora 09:00, că au probleme cu accesarea aplicației.

Motivul căderii serviciilor Revolut pare să fi fost problemele apărute la un centru Google Cloud din Londra. La rândul său, Google Cloud a spus că a suferit o cădere a serviciului din cauza unui „eveniment energetic” și se lucrează la remedierea problemei de alimentare cu energie.

La sfârșitul lunii septembrie compania a spus că are 5 milioane de clienți în România și numărul lor tot crește, ceea ce înseamnă că țara noastră este a cincea cea mai mare piață pentru Revolut din Uniunea Europeană și a șasea la nivel global.

„Aproape unul din trei adulți din România folosește acum Revolut”, a spus banca digitală.