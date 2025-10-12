„Rezistă România 48 de ore dacă este atacată?”, au fost întrebați românii într-un sondaj Avangarde. Ce au răspuns și ce cred despre pericolul unui atac rusesc

„Are armata Română are capacitatea de a rezista 48 de ore, în cazul unui atac, așa cum se specifică în regulamentul NATO?”, au fost întrebați românii într-un sondaj Avangarde. Aproape jumătate dintre ei cred că nu.

Potrivit Avangarde, sondajul a fost realizat telefonic (metoda CATI), pe 920 de persoane peste 18 ani, în perioada 6-10 octombrie. Eroarea maximă de eșantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3,4%

Potrivit sondajului Avangade privind „percepțiile asupra capacității Armatei Române”, 49% dintre cei care au participat la sondaj cred că România nu va rezista pentru 48 de ore, în cazul unui atac. Doar puțin peste o treime – 35% au cosiderat că este posibil. 16% dintre cei intervievați au spus că nu știu sau nu răspund.

Cei mai optimiști în acest sens au fost cei cu studii superioare – 42% au răspuns cu „da”. Un procent de 30% dintre cei cu studii medii au răspuns afirmativ și doar 19% dintre cei cu un nivel de educație mai mic decât absolvirea liceului.

Ce cred românii despre creșterea cheltuielilor pentru înarmare

Pe de altă parte, întrebați despre cererea Alianței Nord-Atlantice de creștere a bugetului pentru apărare, cei mai mulți – 58%, au răspuns că sunt de acord, opinia fiind majoritară în toate categoriile privind nivelul de educație.

Întrebați dacă ar trebui reintrodus stagiul militar obligatoriu, 48% au răspuns negativ, în timp ce un procent destul de apropiat – 43% au afirmat că ar fi o idee bună.

În ce privește dronele care încalcă spațiul aerian al României, doar 10% au dat un răspuns negativ, în timp ce un procent total covârșitor au spus „cu siguranță da” sau „în funcție de situație”.

O treime dintre respondenți au spus că pericolul ca România să fie atacată de Rusia este mare sau foarte mare, iar un total de 58% au apreciat că pericolul este mic sau foarte mic/inexistent.

De asemenea, sondajul sugerează că majoritatea românilor sunt de părere că Guvernul nu gestionează bine domeniul apărării.

La întrebarea privind un posibil atac rus asupra Republicii Moldova, doar 28% au spus că România ar trebui să o ajute cu trupe.

Trei sferturi dintre români nu vor ca MApN să fie condus de un civil, ci de un ofițer superior.