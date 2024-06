Rezultate alegeri 2024 PSD pierde Primăria Slatina / Paul Stănescu pierde controlul în județul Olt în fața PNL

Emil Moț, primarul PSD în funcție, pierde bătălia pentru municipiul Slatina. Potrivit numărătorii paralele făcute de liberali, candidatul PNL, Mario De Mezzo, a câştigat alegerile pentru funcţia de primar. De menționat este că județul Olt este fieful secretarului general al PSD, Paul Stănescu, iar pierderea orașului reședință de județ este o surpriză în interiorul PSD.

Mario de Mezzo a sărbătorit victoria pe străzile oraşului alături de sute de persoane.

„Victoria este a Slatinei şi a slătinenilor. Este doar victoria lor. Este clar că nemulţumirea lor faţă de o administraţie incompetentă, frustrarea lor faţă de dispreţul cu care au fost trataţi, toate lipsurile pe care eu nu am făcut decât să le pun în lumină au vorbit astăzi prin ştampila de vot. Slătinenii au venit şi au votat cu sete împotriva unei administraţii despre care eu am spus că este coruptă, este incompetentă şi că nu are ce să mai caute în această primărie, iar Slatina şi slătinenii au fost de acord cu mine, unii dintre ei susţinându-mă pe Facebook, alţii dintre ei pe TikTok, alţii dintre ei venind cu mine în partid, alţii dintre ei claxonând pe stradă sau luîndu-mă în braţe sau făcând poze cu mine, dar toţi mergând şi punând ştampila de vot. Le mulţumesc din suflet, este victoria noastră”, a declarat Mario De Mezzo, citat de Agerpres.

Victoria candidatului PNL este o surpriză pentru social-democrați, în condițiile în care județul este fieful PSD și al secretarului general Paul Stănescu. De menționat este că Paul Stănescu este cunoscut în interiorul PSD ca un apropriat al Gabrielei Firea și un potențial adversar al lui Marcel Ciolacu. Gabriela Firea a pierdut competiția pentru Primăria București la o diferență considerabilă de contracandidatul ei Nicușor Dan.

La Consiliul Județean, candidatul PSD Marius Oprescu a câștigat un nou mandat obținând 56,50% din voturi, potrivit numărătorilor parțiale.