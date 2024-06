Rezultate alegeri locale 2024 la Primăria Ploiești. Independentul Mihai Polițeanu anunță că a produs surpriza și a câștigat

Candidatul independent Mihai Polițeanu a anunțat că a câștigat alegerile pentru Primăria Ploiești în fața primarului în funcție Andrei Volosevici (PSD) și a candidatului liberal Bogdan Nica.

„Dragi ploieșteni, această victorie vă aparține. Ați îngenuncheat un sistem corupt, osificat de 3 decenii la conducerea Ploieștiului. Echipa mea a înfăptuit un miracol nemaiîntâlnit la nivel național arătând că o echipă de cetățeni onești și determinați poate trezi la viață o comunitate care să privească spre viitor cu speranță. De astăzi sunt Primar ales al Ploieștiului, din octombrie noul Primar al Ploieștiului”, a anunțat Polițeanu pe Facebook.

Conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică în baza recensământului din anul 2021, la Ploiești există 180.540 de locuitori.

Cine este Mihai Polițeanu

Conform datelor postate pe site-ul său, Mihai Poliţeanu este licenţiat în Filosofie al Universităţii Bucureşti şi absolvent, cu bursă în străinătate, al Masteratului de Studii ale Naţionalismului din cadrul Universităţii Central Europene. El a urmat complet cursurile Masteratului Studii Comunitare al Facultăţii de Drept, Universitatea Bucureşti, fără dizertaţie, „dorinţa fiind de a participa la cursuri pentru a mă instrui în legislaţie şi instituţii ale Uniunii Europene”.

În decembrie 2020 a fost ales deputat pe listele USR – PLUS, iar din octombrie 2022 este deputat independent.

„În 2018, am conceput, am lansat ideea, am construit parteneriatele necesare (31 de organizaţii civice şi partide politice) şi am declanşat la nivel naţional a doua cea mai mare iniţiativă legislativă cetăţenească după „Fără penali în funcţii publice” – „Oameni noi în politică”, o iniţiativă de liberalizare şi democratizare a legislaţiei electorale. (…) Am realizat multe în anii în care am fost implicat activ în mişcarea civică din România, dar în 2019 am decis că e nevoie de o asumare mai directă a luptei pentru schimbare şi am făcut pasul spre politică. Timp de trei ani am fost membru USR. În toamna lui 2022 am demisionat din USR, dezamăgit de subordonarea USR Prahova faţă de PNL la nivel local şi judeţean. Împreună cu mai mulţi colegi şi prieteni, am decis să punem bazele şi să construim o alternativă pentru Ploieşti la actuala clasă politică locală”, se precizează pe site-ul menţionat.

Candidații la Primăria Ploiești

Pentru funcția de primar s-au luptat 10 candidați:

Cristian Nica (PNL),

Florian Săraru (AUR),

Liviu-Andrei Volosevici (PSD),

Răzvan Enescu (Alianța Dreapta Unită),

Cristina Toma (România ECO – Echitate, Comunitate și Onestitate),

Cătălin Beciu (Partidul Național de Centru),

Marian Doru (Partidul Patrioților),

Elena Dolniceanu (Partidul România în Acțiune),

Mihail Urzeală (Partidul Ecologist Român),

Laurențiu Polițeanu (independent).

La Consiliul Județean Prahova au fost opt candidați

Pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Prahova au fost opt candidați:

Iulian Dumitrescu (PNL),

Virgiliu Nanu (PSD-PUSL),

George Ionescu (Partidul Forţa Dreptei – Alianţa Dreapta Unită),

George Axinia (AUR),

Gabriel-Mihail Muşuroia (Partidul România în Acţiune),

Adrian Petrache (Alianţa Naţional Ţărănistă),

Mihai Neagu (Alianţa Mişcarea Noi, Ploieştenii – REPER),

Gheorghe Năsulea (Partidul S.O.S. România).

Potrivit datelor recensământului din 2021, județul Prahova are o populație de 695.117 de locuitori.