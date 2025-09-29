Rezultate alegeri parlamentare Republica Moldova 2025. Singura țară în care opoziția condusă de Dodon nu a luat niciun vot

Igor Dodon protestează în față CEC, la Chisinău, în noaptea alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Sursă foto: Daniel MIHAILESCU / AFP / Profimedia

După procesarea a peste 99% de voturi, PAS a obținut majoritatea în Parlament cu 55 de mandate, urmat de Blocul Electoral „Patriotic” cu 26 de mandate, Blocul „Alternativa” 8 mandate, iar Partidul Nostru și Democrația Acasă, câte 6 mandate, potrivit proiecțiilor.

Până la această oră, majoritatea proceselor verbale au fost centralizate. Au mai rămas 8 secții de votare din Diaspora, unde continuă operațiunea.

Partidul Maiei Sandu a obținut peste 50% din voturi, scorul fiind dublu față de alianța pro-rusă condusă de fostul președinte Igor Dodon, arată datele preliminare.

1.573.065 de alegători şi-au exprimat votul din totalul celor aproximativ 3,3 milioane de alegători înscrişi în listele electorale, potrivit datelor CEC.

1,3 milioane şi-au exprimat votul pe teritoriul Republicii Moldova, iar peste 272.000 în secţiile de votare deschise în afara ţării.

Diaspora, vot majoritar pentru PAS

Diaspora a votat majoritar cu PAS, acumulând peste 78% din voturile exprimate la secțiile deschise în străinătate.

„Blocul Patriotic” s-a clasat abia pe locul 4, potrivit datelor preliminare, cu 5.09%, după Partidul Nostru (5.57%) și PPDA (5.18%).

În India, unde a fost deschisă o singură secție de votare, PAS a obținut 88.89% (8 voturi) în timp ce PP PSDE a acumulat 11.11% (un singur vot).

„Blocul Patriotic”, alianță de opoziție care are printre lideri pe fostul președinte Igor Dodon, nu a luat niciun vot în India.

Singurele țări în care „Blocul Patriotic” a câștigat în fața PAS au fost Rusia (67.44% ), Belarus (53.19%) și Bulgaria (40.49%).

Dodon îndeamnă la protest

Reprezentanții Blocului Patriotic, printre care Igor Dodon și Vasile Tarlev, au protestat duminică seara târziu la sediul Comisiei Electorale Centrale, după închiderea secțiilor de votare, scandând „Jos provocatorii!” și pentru „a apăra votul poporului”, relatează Ziarul de Gardă.

Dodon a susținut că forțele de opoziție au învins PAS și a chemat moldovenii la un protest organizat luni, 29 septembrie, la ora 12:00, pentru a apăra „victoria poporului împotriva PAS”.