Rezultate exit-poll alegeri București 2025, publicate în scurt timp pe Hotnews. Online circulă deja mai multe variante, iar un sociolog aproape că a anunțat ordinea în direct la televizor

Alegeri pentru Primăria Capitalei 2025. Principalii candidați la alegerile din București au votat duminică dimineață

Bucureștenii vor afla la ora 21.00 primele rezultate ale exit-pollurile pentru alegerile la Primăria Capitalei 2025. Este cel de-al doilea an consecutiv în care funcția de primar al Capitalei e scoasă la bătaie.

Primele rezultate ale exit-pollurile realizate la ieșirea de la urne vor fi făcute publice la ora 21.00. Este vorba de date centralizate până la ora 19.00. Asta înseamnă că va urma un nou val de rezultate mai târziu, valabile pentru ora 21.00.

Rezultate exit-poll alegeri București 2025 sub semnul zvonurilor

Ziua a stat sub semnul zvonurilor, cu mai multe variante de rezultate exit-polluri lansate pe rețelele de socializare, dar și cu ieșiri repetate ale unora dintre candidați care au îndemnat populația să iasă la vot.

Conform legii electorale, este interzis ca institutele care fac exit-poll la ieșirea de la urne să furnizeze date pe parcursul zilei. Duminică a avut loc în direct la Antena 3 un moment în care, deși n-a rostit nume, Marius Pieleanu, directorul Avangarde, a vorbit în clar despre ordinea candidaților. A fost imediat contrazis de cifrele propriului sondaj Avangarde – CURS, dar și de reacția lui Ciprian Ciucu: „Veniți la vot! Nu pot ei manipula, cât putem noi vota!”, după cum a scris Hotnews.

Rezultate exit-poll alegeri București 2025. Cine face exit-poll-urile

Casele de sondare CURS și Avangarde sunt deținute de fostul jurnalist Iosif Buble, respectiv de sociologul Marius Pieleanu, ele realizând un exit-poll comun.

Noile date ale exit-pollurilor, care vor include datele centralizate până la ora 21, ora închiderii urnelor, urmează să fie prezentate la ora 23.

The Center for International Reserch and Analyses (CIRA) este deținut de către sociologul și comentatorul politic Vladimir Ionaș, conform termene.ro. În trecut, 20% din acțiuni le-a deținut și sociologul Marius Pieleanu, însă el a părăsit firma între timp.

Pe lângă cele două exit-polluri, INSCOP Research a realizat un sondaj în ziua votului, pentru informat.ro. Sondajul este reprezentativ pentru populația neinstituționalizată care declară că: are domiciliul sau reședința în municipiul București, are vârsta de 18 ani și peste și s-a prezentat la vot. Datele au fost culese prin interviuri telefonice.