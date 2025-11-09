Tragerile LOTO de duminică, 9 noiembrie 2025. Report de peste 9,42 milioane de euro la Loto 6/49, categoria I

Duminică, 9 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 6 noiembrie, Loteria Română a acordat 20.904 câștiguri în valoare totală de peste 2,04 milioane lei.

Rezultate LOTO, duminică, 9 noiembrie 2025:

Loto 6 din 49:

Joker:

Loto 5 din 40:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

Premiile puse în joc la LOTO

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 47,92 milioane de lei (peste 9,42 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 3,84 milioane de lei (peste 755.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 37,72 milioane de lei (peste 7,42 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 153.600 de lei (peste 30.200 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 78.800 de lei (peste 15.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 141.600 de lei (peste 27.800 de euro). La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 40.900 de lei.