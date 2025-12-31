LOTO. Tragerile speciale de Anul Nou. Report de peste 1,7 milioane de euro la Loto 6/49, categoria I

Loteria Română organizeaza miercuri, 31 decembrie, tragerile speciale loto de Anul Nou. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 vor avea loc două trageri: o tragere principală și o tragere suplimentară.

HotNews va afișa mai jos numele câștigătoare începând cu 17.45.

Rezultatele la LOTO de miercuri, 31 decembrie 2025

Loto 6 din 49:

Joker:

Loto 5 din 40:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

Premii suplimentare la tragerile LOTO de miercuri, 31 decembrie 2025

Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentară, Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I, după cum urmează:

LOTO 6/49 – 200.000 de lei

JOKER – 100.000 de lei

LOTO 5/40 – 50.000 de lei

Premiile puse în joc la tragerile LOTO de miercuri, 31 decembrie 2025

Reportul la Joker la categoria I este de peste 8,69 milioane de euro.

Reportul la Loto 6/49 la categoria I de peste 1,7 milioane de euro.

La Loto 6/49 se inregistrează la categoria I un report in valoare de peste 8,7 milioane de lei (peste 1,7 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,85 milioane de lei (peste 954.400 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report in valoare de peste 44,23 milioane de lei (peste 8,69 milioane de euro). La Noroc Plus se înregistrează un report la categoria I in valoare de peste 75.900 de lei (peste 14.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria a II-a, se înregistrează un report in valoare de peste 71.800 de lei. La Super Noroc se înregistrează un report cumulat in valoare de peste 140.000 de lei (peste 27.500 de euro).

Când a fost câștigat ultima oară premiul cel mare la Loto 6/49

Premiul la categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat la extragerea din 9 noiembrie, când un tânăr care are în jur de 30 de ani a nimerit toate cele 6 numere extrase.

El a câștigat astfel premiul cel mare, în valoare de peste 9,6 milioane de euro. Câștigătorul a refuzat să-și dezvăluie identitatea și a spus că a jucat biletul câștigător online.