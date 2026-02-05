Robert Negoiță, prima reacție după perchezițiile DNA: „Acolo unde am reușit să găsim soluții am făcut drumuri” / Când sunt citat la audieri, merg fără probleme”

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, vizat de o anchetă DNA pentru fapte de corupţie, susține că nu i-a construit fratelui său niciun drum public, ci „a construit drumuri publice pentru Sectorul 3, liber să fie folosite de orice cetăţean”. Negoiţă a mai acuzat că reprezentanţii primăriei au fost „blocați” de Primăria Capitalei să facă toate documentele necesare.

„Am făcut mai multe drumuri pe proprietăți private”, a declarat Robert Negoiță, într-o conferință de presă ținută la Primăria Sectorului 3, negând faptul că a construit drumuri din bani publici pentru fratele său.

„Repet, am avut multe astfel de situații pentru că avem nevoie de drumuri. Relația cu PMB nu a fost funcțională până acum, nu am reușit să facem exproprieri. Avem solicitări din partea cetățenilor pentru că pur și simplu e mult trafic pe străduțe. Acolo unde am reușit să găsim soluții am făcut drumuri”, a spus Negoiță.

Întrebat dacă fratele său poate să închidă acum acel drum, având în vedere că e pe terenul său, Robert Negoiță a ezitat inițial să răspundă, ignorând întrebarea.

La insistențele jurnaliștilor, el a spus: „Este o ipoteză aberantă atâta vreme cât eu am cerut permisiunea. Am zis că vreau să fac asta, am nevoie de acel teren. Inițial s-a opus, pentru că îl încurcă foarte tare, dar am insistat pentru că avem nevoie de el. Noi am făcut un deserviciu, îl încurcă acel drum”, a mai spus primarul Sectorului 3.

„Am făcut un deserviciu”

Edilul Sectorului 3 a spus că nu a făcut „un favor” celor cărora le-a „ocupat” terenul cu drum public, ci le-a făcut „un deserviciu”.

„Varianta legală e să facem documentație de urbanism, să facem exproprieri și după aia să construim. Din cauza faptul că avem documentația blocată de 4 ani la Primăria Generală, nu putem să ne facem treaba în mod legal și corect. Să ne înțelegem, nu am făcut un favor celor cărora le-am ocupat terenurile cu drum public. Le-am făcut un deserviciu, pentru că am construit, într-adevăr, drum public pe o proprietate privată, fără să plătim niciun fel de despăgubiri”, a spus Robert Negoiță.

„Nu i-am construit niciodată, nimic, cu bani publici, fratelui meu. Repet, am construit drumuri publice, exclusiv drumuri publice, pentru cetățenii din Sectorul 3, pentru toți cei care au nevoie de drumuri”, a completat Negoiță.

„Atâta vreme cât drumul pe care noi l-am construit este public, liber pentru a fi folosit de orice cetățean, consider că e absolut normal ca drumurile publice să fie construite din bani publici. Faptul că noi nu i-am plătit niciun fel de contravaloare a faptului că i-am ocupat teren privat, într-adevăr am făcut un deserviciu acelui proprietar”, a mai spus Negoiță.

Acuzații la adresa PMB

Edilul Sectorului 3 a mai susținut că documentațiile de urbanism sunt blocate de Primăria Generală a Capitalei.

„Este absolut greșită abordarea și dacă ne ducem pe varianta ideală, o să vedeți că legea fix asta prevede, să fie expropiat, noi n-am putut să expropiem. Din cauză că de mai bine de 4 ani și suntem în instanță cu PMB care ne blochează orice documentație de urbanism, nu am avut posibilitatea să parcurgem etapele legale pentru a face treaba asta. Chiar și așa cetățenii ne-au solicitat de nenumărate ori. Doar că nu e singurul drum. Noi am făcut mai multe drumuri acolo unde a fost necesar. Ne-au mai dat în judecată proprietarii, am mai pierdut, am mai plătit, dar important este că la finalul zilei oamenii au pe unde circula”, a spus Negoiță.

Întrebat dacă a construit străzi peste conducte de gaze și dacă era legal acest lucru, Negoiță a răspuns: „Domnule, e o anchetă în curs, vom vedea rezultatele anchetei. Când sunt citat (n.red.: de DNA) eu merg acolo fără probleme.

Acuzațiile DNA împotriva lui Negoiță

Robert Negoiță este vizat înt-un dosar de abuz în serviciu, în care procurorii DNA au făcut dimineață mai multe percheziții, inclusiv la locuința acestuia, au declarat pentru HotNews surse judiciare. Între faptele de care e acuzat edilul se numără construirea unui drum pentru fratele său, dezvoltator imobiliar, despre care a relatat Recorder.

Au avut loc 11 percheziții: la Primăria Sectorului 3, la o firmă din subordinea acesteia, precum și la locuința lui Robert Negoiță. El este suspectat de abuz în serviciu în legătura cu modul în care au fost construite mai multe drumuri, între care drumul de la locuința fratelui său, despre care a scris Recorder.

DNA a anunțat într-un comunicat, fără să-l numească pe Negoiță, că cercetările vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2017–2025, a unor infracțiuni asimilate celor de corupție legate de lucrări ilegale de construire şi asfaltare a mai multor străzi.

„Faptele investigate ar fi fost comise de funcționari publici, cu sprijinul unor complici și vizează lucrări de construire și asfaltare a mai multor străzi din Sectorul 3 al municipiului București, ce ar fi fost realizate fără documente legale. În cursul zilei de 5 februarie 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 11 locații situate pe raza municipiului București și a județului Ilfov, dintre care două sunt sediile unor instituții publice, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale”, a transmis DNA.

Ancheta în acest caz a demarat după o investigație realizată de Recorder.

Conform jurnaliștilor Recorder, Robert Negoiță a folosit resursele Primăriei pentru a construi o șosea pe terenul privat deținut de fratele său, Ionuț Negoiță, „așternându-i” un covor de asfalt chiar în locul unde acesta urma să ridice mai multe blocuri și un centru comercial.

Este vorba de un drum de aproximativ 1 kilometru, construit în spatele Halei Laminor, care permite accesul în zona unde companiile lui Ionuț Negoiță vor construi complexul imobiliar HILS Republica, nu departe de stația de metrou cu același nume.