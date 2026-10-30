Rogobete îl acuză pe Bolojan că minte, după declarațiile liderului PNL despre rectificare: „Nu aveți nicio limită în a manipula oamenii?”

Ministrul PSD al Sănătății, Alexandru Rogobete, susține că datele oficiale „demonstrează exact contrariul” spuselor lui Ilie Bolojan, care îl criticase pentru modul în care a gestionat bugetul alocat inițial pentru acest an.

Guvernul Luca Niculescu, din care face parte PSD, a adoptat vineri rectificarea bugetară, prin care bugetul Sănătății a fost suplimentat cu 8,3 miliarde de lei, conform precizărilor făcute de Alexandru Rogobete.

După ce a fost adoptată rectificarea, liderul PNL a susținut că în ceea ce privește Ministerul Sănătății „cea mai mare parte a sumelor rectificate este consecința eșecului domnului Rogobete de a aloca banii din buget în funcție de priorități, nu de preferințe sau interese, și de a accesa fondurile europene (PNRR și coeziune), în valoare de 700 de milioane de lei”.

Rogobete îl acuză pe Bolojan că minte

Într-o replică vineri seară pe Facebook, ministrul social-democrat l-a acuzat pe Ilie Bolojan că minte.

„Domnule Bolojan, cifrele nu mint, spre deosebire de dumneavoastră! Nu aveți nicio limită în a manipula oamenii? Astăzi, minciuna și manipularea au fost demontate cu cifre!”, a scris Alexandru Rogobete.

El a susținut că la începutul anului ceruse 660 de milioane de lei pentru finanțarea serviciilor de urgență, însă Bolojan, pe atunci premier, „a redus această sumă cu 200 de milioane de lei”.

„Din pix! Pentru a putea raporta reduceri de cheltuieli și un deficit mai mic. Astăzi, la rectificarea bugetară, serviciile de urgență au primit suplimentar cca. 200 de milioane de lei! Adică exact suma pe care ați tăiat-o la începutul anului! Cum facem acum?”, a continuat ministrul Sănătății.

Alexandru Rogobete l-a acuzat pe Ilie Bolojan că a „tăiat cu ipocrizie” banii necesari.

„Ați creat o criză financiară în serviciile de urgență, iar acum încercați să transferați responsabilitatea asupra celor care v-au avertizat! Lipsa de viziune și incapacitatea de a înțelege nevoile reale ale sistemului de sănătate nu pot fi ascunse la nesfârșit în spatele discursurilor despre deficit. Nu poți să tai 200 de milioane de lei, să provoci blocaje, să dai vina pe alții și apoi să te dai «salvator» pe la televizor!”, a declarat ministrul PSD al Sănătății.

Rogobete l-a mai acuzat pe Bolojan de „propagandă”.

„Domnule Bolojan, sănătatea oamenilor nu este un exercițiu contabil și nici un instrument de propagandă politică! Ați făcut prea mult rău sistemului de sănătate și ați creat prea multe crize ca vorbele dumneavoastră să mai conteze!”, a mai afirmat el.