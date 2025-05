Româncă din diaspora: ”În cea mai haotică ciomăgeală electorală, este pentru prima dată în 35 de ani când votez cu bucurie sinceră și convingere” / ”Votez și cu bunica mea în gând”

”Nu am lipsit de la vot până în 2000, în România, și nici după stabilirea în Canada, unde am, de peste două decenii, drept de vot în țara adoptivă”, scrie Luiza Mureșeanu, o româncă stabilită peste Atlantic.

”De la bunica mea am învățat decența, valorile morale și dragostea de Dumnezeu. Tot de la ea am învățat că Rusia este un pericol pentru România. Știa foarte bine cum a fost cu bolșevismul la graniță. Regimul distructiv care a aruncat România în beznă a venit pe tancurile rușilor în 1944”, spune Luiza Mureșeanu, într-un articol publicat pe Contributors.

”Bunica știa istorie și politică ca nimeni altcineva și detesta profund regimul sovietic”

”De aceea, votez și cu bunica mea în gând. Bunica de la Suceava, care s-a născut în ziua în care a izbucnit Primul Război Mondial și s-a prăpădit după aproape o sută de ani. Bunica știa istorie și politică ca nimeni altcineva și detesta profund comunismul și regimul sovietic”.

Românii din SUA și Canada votau, de regulă, destul de puțin. Acum, însă, cifrele de creștere de acolo sunt impresionante.

Luiza Mureșeanu va vota la Toronto. ”Toată familia mea — inclusiv copiii adulți — suntem votanți. Prieteni din jurul meu, mulți care nu au votat vreodată, merg la vot. Știu oameni care și-au reînnoit pașapoartele expirate de ani buni doar ca să voteze acum. Avem trei zile de vot. Să le facem memorabile”.

”Votez pentru libertatea de expresie și pentru libertatea incontestabilă a presei. Nu există libertate și democrație fără presă liberă; nu este întâmplător că presa a fost numită „câinele de pază” al democrației. Alternativa este dictatura”, mai spune ea.

”Paradoxal, o parte a entuziaștilor ceaușiști nici măcar nu au trăit în acel regim”

”Presa este supusă unor abuzuri fără precedent din partea unora dintre cei care ar trebui să o apere. Am fost ziaristă în România anilor ’90. Nici măcar Corneliu Vadim Tudor nu a spus presei că va fi pe cale de dispariție — și el chiar spunea multe năluciri. Când Iliescu a scos porumbelul cu „bă, animalule”, nici măcar nu era într-un for oficial, dar știm bine cât s-a vorbit despre asta. Asistăm astăzi, în cel mai înalt for democratic — Parlamentul — la insulte zilnice și injurii la adresa jurnaliștilor”.

”România a făcut progrese mari după 2007. Mulți nu le văd sau le ignoră. Mulți le neagă și caută alinare într-un trecut defunct, de tristă amintire, pe care îl glorifică prin minciuni. Paradoxal, o parte a entuziaștilor ceaușiști nici măcar nu au trăit în acel regim. Să alegem o cale realistă, care poate oferi construcție și progres, chiar și când procesul e lent”, mai spune Luiza Mureșeanu.