România a încercat să compenseze lipsa dialogului cu SUA prin „editoriale lingușitoare”. Mureșan, despre „lecția” alegerilor americane

Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan a declarat că România va trebui să acționeze „diferit” pentru a-și atinge obiectivele în relația cu SUA, după victoria obținută de democrați la alegerile americane intermediare.

Democrații au câștigat alegerile de la jumătatea mandatului și vor prelua controlul asupra Congresului.

În acest context, Siegfried Mureșan a atras atenția, miercuri, la B1 TV, că România trebuie să își întărească „relațiile cu ambele partide din Statele Unite”, dar să țină cont că „Donald Trump continuă să rămână președinte al Statelor Unite ale Americii și că nu ar fi înțelept să provocăm în niciun fel”.

„La noi, poate, lipsa dialogului existent și absența României la Washington, în Congres și structural, la nivelul administrației, a fost încercată a fi compensată prin câteva editoriale, poate lingușitoare, la adresa unei singure persoane, în presa americană, or această modalitate de a substitui lipsa ta de prezență consistentă la Washington nu poate fi decât un mic antidot de moment”, a declarat Mureșan.

El nu l-a menționat explicit pe președintele Nicușor Dan, însă șeful statului a publicat în iulie un articol de opinie în Newsmax.com, o publicație conservatoare din SUA, în care a afirmat că leadershipul american se bucură de un respect profund în rândul românilor și există un „sprijin ridicat” pentru Donald Trump din partea lor.

În septembrie, Nicușor Dan i-a transmis un mesaj lui Trump printr-un alt articol de opinie, de această dată publicat în The Washington Times.

Siegfried Mureșan, despre „lecția” alegerilor din SUA

Eurodeputatul, vicepreședinte al grupului PPE, a explicat că situația politică din SUA este „complet schimbată” după alegerile câștigate de democrați, dar că SUA „continuă să rămână la fel de importante pentru noi, politic, din punct de vedere al securității și din punct de vedere economic”.

„Lecția trebuie să fie că trebuie să investim într-o relație transatlantică solidă și că toți oamenii politici cu responsabilitate au obligația să se implice, nu pe bază de agendă personală, de businessuri personale, cum am văzut în spațiul public din România în ultima perioadă, ci pe baza interesului național, cu cât mai multe instituții și cu cât mai mulți oameni politici serioși, de bază, din Statele Unite ale Americii”, a adăugat liberalul.

El crede că în Partidul Republican va începe „o luptă serioasă” pentru definirea viitorului politic, având în vedere că Donald Trump nu mai poate candida la următoarele alegeri prezidențiale, iar în a doua jumătate a acestui mandat „puterea i se va eroda rapid”.

„Noi trebuie să ne gândim la ce e bine pentru România, să avem cât mai multe căi de dialog cu Statele Unite ale Americii, pentru ca acest parteneriat să continue să rămână puternic, și nu o singură cale de dialog, cu atât mai mult dacă aceasta nu va mai fi viabilă și nu va mai exista peste doi ani de zile”, a continuat Siegfried Mureșan.

Europarlamentarul a mai afirmat că înfrângerea MAGA „este o veste proastă și pentru extremiștii populiști, inclusiv din România, inclusiv pentru cei de la AUR, precum și pentru toți cei care au încercat să construiască relații cu diferiți actori din Statele Unite, relații care erau mai mult bazate pe businessuri personale decât pe interesul național”.

„Ca atare, va trebui să avem o relație serioasă cu Statele Unite ale Americii, bazată pe interesul nostru, al României, și va trebui să dialogăm cu mai multe instituții din Statele Unite și cu mai mulți actori politici”, a mai declarat Siegfried Mureșan.