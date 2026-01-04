„România ar trebui să fie clar de partea partenerului său strategic, Statele Unite”, spune un lider PSD, vicepreședinte al Parlamentului European

Vicepreședintele Parlamentului European și totodată prim-vicepreședintele PSD Victor Negrescu spune că România trebuie să aibă o poziție „echilibrată, fermă și consecventă cu valorile democratice pe care le susține constant, precum și cu parteneriatul strategic pe care îl are cu Statele Unite și cu Alianța Nord-Atlantică” cu privire la capturarea și reținerea lui Nicolas Maduro de către SUA.

El amintește că regimul din Venezuela nu este unul democratic și că ultimele alegeri nu au fost recunoscute de către comunitatea internațională.

„Există acuzații grave și documentate privind încălcări ale drepturilor omului, represiune politică și legături cu criminalitatea organizată, inclusiv traficul de droguri. Aceste realități nu pot fi ignorate”, a declarat, pentru HotNews, Victor Negrescu.

„România ar trebui să fie clar de partea partenerului său strategic, Statele Unite”

Vicepreședintele Parlamentului European consideră că România trebuie să fie de partea SUA în acest context.

„Cu riscul de a suna cinic, în lumea în care trăim astăzi, dacă vrem susținere din partea SUA și trupe americane în regiunea noastră, trebuie să acceptăm și să susținem nevoile de securitate ale partenerilor noștri din alte zone ale globului. Ce se întâmplă în alte colțuri ale lumii ajunge, mai devreme sau mai târziu, să ne afecteze și pe noi”, consideră politicianul.

El subliniază însă că este important „ca orice acțiune să fie ancorată în dreptul internațional și să nu creeze precedente arbitrare”.

„De aceea, apelul liderilor europeni, care sunt convins că va fi susținut și de Statele Unite, la o tranziție democratică este corect, mai ales că în Venezuela există lideri și o opoziție cu adevărat apreciați și susținuți de populație”, a declarat prim-vicepreședintele PSD.

Impactul asupra negocierilor de pace dintre Rusia și Ucraina: „Nu are un impact decisiv, dar nici nu este complet irelevant”

Întrebat dacă consideră că acțiunea SUA în Venezuela ar putea avea un impact negativ asupra negocierilor de pace dintre Rusia și Ucraina, conduse de SUA, Victor Negrescu a spus răspunsul pe scurt este că „nu are un impact decisiv, dar nici nu este complet irelevant”.

„Relația dintre Rusia și regimul Maduro era una politică și simbolică, parte dintr-un front mai larg de contestare a ordinii internaționale democratice. Dosarul venezuelean este însă secundar pentru Moscova, în comparație cu miza majoră a războiului din Ucraina”, crede Negrescu.

Vicepreședintele Parlamentului European spune că este posibil ca Rusia să folosească acum acest episod „în plan retoric”, pentru a acuza SUA de „dublu standard” sau de „presiune geopolitică”.

„Vedem deja această propagandă difuzată prin rețelele sociale. Este interesant faptul că sunt folosite inclusiv canale ale suveraniștilor din România, care până recent promovau politica lui Donald Trump”, a declarat Negrescu.

„Nu cred că situația din Venezuela va bloca sau deturna negocierile de pace”

Victor Negrescu susține totuși că mizele negocierilor de pace din Venezuela „sunt mult prea mari”, deci nu crede că situația din Venezuela le va bloca sau deturna.

„Canalele de dialog funcționează deja, chiar dacă sunt tensionate”, consideră prim-vicepreședintele PSD.

„Mai important este ca SUA și partenerii europeni să transmită un mesaj clar: negocierile pentru pace din Ucraina vizează oprirea unui război de agresiune, iar dosarele privind regimuri autoritare din alte regiuni ale lumii nu pot deveni monedă de schimb. Blocul occidental trebuie să rămână unit pe toate dosarele de politică internațională”, conform acestuia.

Ce reacții au venit dinspre AUR, PNL și UDMR după ce SUA l-au reținut pe Nicolas Maduro

HotNews a contactat reprezentanții mai multor partide politice parlamentare pentru a afla cum se poziționează față de recentele evenimente din Venezuela și cum consideră ei că ar trebui să se poziționeze România.

România ar trebui să se poziționeze față de situația din Venezuela ținând cont de faptul că țara noastră are un parteneriat strategic cu SUA, consideră unul dintre liderii AUR, Petrișor Peiu, într-o declarație pentru HotNews.

Petrișor Peiu a spus că Nicolas Maduro, reținut de americani, și-a eliminat o parte dintre contracandidați în 2018 și a susținut că situația a fost similară cu ce s-a întâmplat în România în decembrie 2024, când alegerile prezidențiale au fost anulate.

„România face parte din Uniunea Europeană și este cât se poate de firesc ca poziția noastră să fie circumscrisă poziției UE. Pe de altă parte, SUA sunt partenerul nostru strategic principal”, spune senatorul PNL Daniel Fenechiu, într-un interviu oferit HotNews.

Legat de legitimitea acțiunii săvârșite de SUA, care l-a caputurat pe Nicolas Maduro, politicianul vorbește în perspectivă pragmatică, despre „priorități pentru sănătatea și igiena lumii”.

Rusia dă dovadă de „cinism și ipocrizie” atunci când aduce în discuție dreptul internațional cu privire la reținerea de către SUA a lui Nicolas Maduro, consideră liderul UDMR Csoma Botond, într-o primă reacție a formațiunii politice privind subiectul, pentru HotNews.