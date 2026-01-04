UDMR atrage atenția că „Rusia s-ar putea folosi” de intervenția SUA în Venezuela în contextul negocierilor de pace cu Ucraina

Rusia dă dovadă de „cinism și ipocrizie” atunci când aduce în discuție dreptul internațional cu privire la reținerea de către SUA a lui Nicolas Maduro, consideră liderul UDMR Csoma Botond, într-o primă reacție a formațiunii politice privind subiectul, pentru HotNews.

Liderul UDMR Csoma Botond spune că Maduro nu era un președinte legitim.

„Sunt indicii clare că falsificase alegerile. Uniunea Europeană, țări democratice din lume nu au recunoscut alegerile de acolo. Cred că România ar trebui să se pronunțe pentru o dezescaladare şi o tranziție rapidă către un regim democratic legitim care să servească interesele poporului venezuelan”, a spus Csoma Botond pentru HotNews.

„Presupun că judecătorul federal nu va analiza modul în care Maduro a fost adus în fața Curții”

Csoma Botond amintește că lui Maduro i se aduc acuzații penale referitoare la terorism și trafic de droguri: „Curtea Federală din New York are jurisdicție să judece aceste acuzații”.

„Presupun că judecătorul federal nu va analiza modul în care Maduro a fost adus în fața Curții. Există precedent legal în acest sens, liderul din Panama, generalul Noriega fusese arestat de americani, judecat şi condamnat în Statele Unite pe baza unor acuzații similare, la vremea respectivă justiția americană nu a reflectat asupra modului în care generalul a fost adus pe sol american”, a declarat reprezentantul UDMR.

El spune că Rusia „a dat dovadă de cinsim și ipocrizie când a adus în discuție dreptul internațional în legătură cu intervenția americană, având în vedere războiul sângeros şi de lungă durată pe care l-a declanşat împotriva Ucrainei”.

„Pe de altă parte, tactic şi chiar strategic Rusia s-ar putea folosi de această intervenție americană în vederea realizării scopurilor sale în Ucraina, aducând în discuție narativul referitor la sferele de influență ale marilor puteri, ceea ce ar putea îngreuna realizarea unei păci juste în Ucraina”, a concluzionat Csoma Botond.

Ce reacții au avut alți politicieni din România față de situația din Venezuela

HotNews a contactat reprezentanții mai multor partide politice parlamentare pentru a afla cum se poziționează față de recentele evenimente din Venezuela și cum consideră ei că ar trebui să se poziționeze România. Până acum, nici președintele Nicușor Dan (care conduce politica Externă a țării), nici alți reprezentanți ai Administrației Prezidențiale nu au avut o poziție publică după ce SUA au lansat operațiunea din Venezuela.

România ar trebui să se poziționeze față de situația din Venezuela ținând cont de faptul că țara noastră are un parteneriat strategic cu SUA, consideră unul dintre liderii AUR, Petrișor Peiu, într-o declarație pentru HotNews.

Petrișor Peiu a spus că Nicolas Maduro, reținut de americani, și-a eliminat o parte dintre contracandidați în 2018 și a susținut că situația a fost similară cu ce s-a întâmplat în România în decembrie 2024, când alegerile prezidențiale au fost anulate.

„Decizia de a-l aduce pe Nicolas Maduro în fața justiției poate opri creșterea flagelului traficului de droguri, poate reda venezuelenilor șansa la un viitor bun în prosperitate dar este și o decizie care ne aduce la masa discuțiilor diplomatice pentru a reafirma și a proteja regulile internaționale”, a fost reacția ministrei de Externe, Oana Țoiu.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă seară, că nu a discutat cu preşedintele Nicuşor Dan despre situaţia din Venezuela, dar că urmăreşte ce se întâmplă în această ţară, a cărei conducere România nu a recunoscut-o, astfel că ţara noastră nu are nici un consulat la Caracas.

El a adăugat că România va fi în linia poziţiei Uniunii Europene.