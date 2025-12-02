România are o „oarecare întârziere” cu cererea de plată 4 din PNRR. Miza: 2,62 miliarde de euro. Când am putea încasa banii, potrivit ministrului Dragoș Pîslaru

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunţat, marţi, la Guvern că „în acest moment există o oarecare întârziere privind cererea de plată 4 din PNRR”, în valoare de 2,62 miliarde de euro, din cauza contestației pachetului fiscal la CCR, care a dat termen de soluționare 10 decembrie. Ministrul se așteaptă ca decizia să vină în timp util și cererea de plată 4 să fie trimisă până la data de 15 decembrie.

„Cererea de plată numărul 4 avansează, deja cea mai mare parte din jaloane au fost pregătite, transmise Comisiei, am primit şi feedback de la Comisie şi suntem acum să vedem ce observaţii suplimentare mai trebuie să rezolvăm. Noi nu trimitem lucrurile de dragul de a le trimite, vrem să avem o confirmare că suntem pe aceeaşi pagină cu Comisia Europeană pe toate ţintele şi jaloanele, cele 62 pe care le avem în cererea de plată 4. Vă repet: este o valoare de 2,62 miliarde de euro”, a afirmat Dragoş Pâslaru într-o conferinţă de presă, la Palatul Victoria.

Dragoș Pîslaru a subliniat că inițial Guvernul voia să depună cererea de plată 4 din PNRR până la sfârșitul lunii noiembrie.

„Din cauza contestaţiei la CCR pe pachetul fiscal, vom avea probabil de aşteptat. Pe 10 decembrie este termenul CCR şi avem ca termen de lucru, pentru depunerea cererii de plată 4, 15 decembrie. Până atunci, mai avem doar câteva lucruri de rezolvat, care din perspectiva complexităţii nu sunt foarte complicate. Avem un singur act normativ de adoptat, şi anume o hotărâre de guvern de reorganizare a Romsilva, care vine ca urmare a clarificării legislaţiei prin OUG-ul adoptat cu puţin timp în urmă. În rest, sunt mai degrabă aspecte operaţionale. Prin urmare, suntem încrezători că vom termina în timp util pregătirea cererii de plată 4 şi depunerea până la data de 15 decembrie”, a declarat Dragoș Pâslaru, citat de Agerpres.

Ministrul a precizat că banii primiți de România din cererile de plată din PNRR sunt folosiți mai degrabă „pentru zona de cash flow, pentru a ne asigura că avem un flux de numerar de care avem nevoie”.

„Din acest punct de vedere suma cea mare și cea mai importantă este de 2,62 miliarde de euro din cererea de plată nr. 4 pe care ar urma să o primim în primul trimestru al anului viitor, poate cu cea mai rapidă cerere de plată. Asta e speranța noastră”, a mai spus ministrul Dragoș Pîslaru.

Noile taxe și impozite de la 1 ianuarie 2026, atacate la CCR

AUR a atacat la Curtea Constituțională și ultimele măsuri fiscale ale Guvernului Bolojan, adoptate de Parlament, pe care Guvernul vrea să le aplice din 1 ianuarie 2026. Inițial, CCR a anunțat că va judeca această contestație pe 4 februarie, apoi pe 21 ianuarie, iar apoi a schimbat din nou data, după o solicitare a Guvernului. Acum, noua dată este 10 decembrie, astfel încât să nu fie amânată intrarea în vigoare a măsurilor.

„Ne-a trecut glonțul pe la tâmplă”, a spus joi seară Ministrul Finanţelor Publice, Alexandru Nazare, după ce Curtea Constituțională a schimbat termenul pentru judecarea contestației depuse de AUR față de legea care majorează impozitele și taxele locale. Oficialul a precizat că Executivul a luat „măsurile de precauţie necesare” pentru ca proiectul să fie constituţional.

Nazare a mărturisit că o decizie pe care CCR ar fi luat-o anul viitor cu privire la constituţionalitatea acestei legi ar fi pus în dificultate guvernul, pentru că actul normativ nu ar fi putut fi aplicat din ianuarie 2026.