România pierde o mare investiție. Cel mai mare producător de tutun din Coreea de Sud a fost la un pas să își facă o giga-fabrică, cu impact regional. A ales, în final, altă țară

KT&G (fost Korea Tobacco & Ginseng), cel mai mare producător de tutun din Coreea de Sud și al cincilea la nivel mondial, a tatonat piața românească cu scopul construcției unei fabrici de dispozitive pentru încălzirea tutunului de dimensiuni mari și cu impact regional, însă, în final, a optat pentru deschiderea unei fabrici mai mici în Kazahstan, în care a investit circa 135 de milioane de dolari, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.

