Rupert Murdoch și trei dintre copiii săi, implicați într-o bătălie secretă pentru viitorul imperiului media care include Fox News și Wall Street Journal

Omul de afaceri Rupert Murdoch este implicat într-o luptă juridică secretă împotriva a trei dintre copiii săi cu privire la viitorul imperiului media al familiei, care include postul TV Fox News și ziarele The Wall Street Journal și The New York Post. Scopul lui Murdoch este acela de a menține politica editorială conservatoare a companiei după moartea sa, potrivit unui document judiciar obținut de New York Times.

Robert Murdoch, ajuns în prezent la vârsta de 93 de ani, a declanșat lupta cu trei dintre copiii săi la sfârșitul anului trecut, când a făcut o mișcare surprinzătoare pentru a schimba termenii trustului familial irevocabil al familiei, din dorința de a se asigura că fiul său cel mare și succesorul ales, Lachlan, va rămâne la conducerea vastei sale colecții de rețele de televiziune și ziare.

În acest moment, termenii trustului prevăd că după moartea lui Murdoch, controlul asupra afacerii va reveni celor mai mari patru copii.

Însă Murdoch susține în instanță că Lachlan trebuie să conducă compania fără interferența fraților săi mai moderați din punct de vedere politic, deoarece numai așa poate păstra tendința editorială conservatoare și poate proteja valoarea comercială a firmei pentru toți moștenitorii săi.

Cei trei frați care se consideră nedreptățiți – James, Elisabeth și Prudence – au fost luați complet prin surprindere de decizia tatălui lor de a rescrie condițiile trustului și s-au unit pentru a-l opri. Lachlan a trecut de partea tatălui său.

În mod remarcabil, scrie New York Times, bătălia care a urmat s-a desfășurat în întregime departe de ochii publicului.

Luna trecută, comisarul pentru succesiuni din Nevada a constatat că Murdoch poate modifica termenii trustului dacă poate demonstra că acționează cu bună credință și în beneficiul exclusiv al moștenitorilor săi.

Un proces pentru a stabili dacă Murdoch acționează într-adevăr cu bună credință este așteptat însă să înceapă în septembrie. În balanță, notează cotidianul american, se va afla viitorul uneia dintre cele mai influente companii media din lumea anglofonă.

Lupta finală

Familia Murdoch a mai fost divizată. La un moment dat, James și Elisabeth s-au luptat între ei și cu Lachlan pentru a prelua în cele din urmă conducerea companiei și, în diferite momente, au intrat în conflict și cu tatăl lor.

James, care la un moment dat a ajutat la conducerea companiei împreună cu Lachlan, a părăsit-o în 2019 și acum conduce un fond de investiții. Elisabeth conduce un studio de film de succes și de ani de zile a încercat să se poziționeze ca un membru neutru al familiei, menținând relații bune cu toți.

Prudence, fiica cea mare a lui Murdoch și singurul copil din prima sa căsătorie, a fost mai puțin implicată în afacerile familiei și a rămas foarte retrasă.

De data aceasta însă, lucrurile sunt mai importante, scrie New York Times.

Având în vedere vârsta înaintată a lui Murdoch, această bătălie are toate caracteristicile unei lupte finale pentru controlul conglomeratelor sale media, care dețin Fox News, The Wall Street Journal, The New York Post și importante ziare și posturi de televiziune din Australia și Marea Britanie.

Trustul deține acțiunile familiei în imperiul Murdoch, care este acum împărțit în principal între două companii: Fox, care include Fox News și rețeaua de televiziune Fox, și News Corp, care deține principalele sale ziare.

Politică, putere și familie

Politica și puterea se află la baza acestei lupte, scrie cotidianul american.

De când Murdoch a creat trustul, în urmă cu aproape 25 de ani, opiniile politice ale membrilor familiei au intrat în mod repetat în conflict.

În timpul ascensiunii lui Donald Trump, Murdoch și Lachlan au devenit mai apropiați, împingând cel mai influent post de televiziune al companiei, Fox News, și mai la dreapta, ceea ce i-a făcut pe ceilalți trei copii să se simtă tot mai stânjeniți.

Lachlan, Rupert și James Murdoch. FOTO: Doug Peters / Alamy / Alamy / Profimedia

După ce a depus petiția de modificare a trustului, Murdoch s-a întâlnit separat cu Elisabeth și Prudence la Londra, sperând să obțină sprijinul lor. Nu a fost cazul. Elisabeth, au spus sursele New York Times, a răspuns la această posibilitate cu înjurături.

Câteva zile mai târziu, pe 6 decembrie, reprezentanții lui Murdoch au mers mai departe cu propunerea în cadrul unei reuniuni speciale a trustului, convocată în grabă. Reprezentanții celor trei copii au încercat să suspende ședința și să blocheze modificările propuse, dar nu au reușit, conform deciziei instanței.

Lupta l-a înstrăinat pe Murdoch de cei trei copii. Niciunul dintre ei nu a participat la nunta sa cu Elena Jukova, a cincea sa soție, în California, luna trecută.

Rupert Murdoch se teme de o posibilă reorientare a politicii editoriale

Potrivit deciziei instanței, Murdoch este îngrijorat că „lipsa de consens” între copiii săi „ar putea avea un impact asupra direcției strategice la ambele companii, inclusiv o potențială reorientare a politicii editoriale și a conținutului”.

Documentul afirmă că intenția sa a fost de a „consolida puterea de decizie în mâinile lui Lachlan și de a-i oferi acestuia un control permanent și exclusiv” asupra companiei.

Documentul arată clar că acțiunile lui Murdoch i-au împins pe Elisabeth, Prudence și James să adopte o poziție comună împotriva sa. Frații au același consilier juridic și luptă pentru a-și păstra dreptul de a se exprima în viitorul companiei, susținând că tatăl lor încearcă să îi priveze de drepturi.

Ei spun că mișcarea lui Murdoch încalcă spiritul trustului inițial și că nu a fost făcută cu bună credință.

James Murdoch a criticat frecvent linia editorială a imperiului media

Viziunile politice diferite din sânul familiei joacă un rol important în conflict.

James și Lachlan au împărțit responsabilitatea operațională pentru companii din 2015 până în 2019, dar relația lor s-a deteriorat în timpul administrației Trump, când cei doi s-au despărțit din cauza tratamentului favorabil al Fox față de Trump, scrie New York Times.

Lachlan și tatăl său au respins îngrijorările lui James, menționând ratingurile record ale rețelei. James a părăsit afacerea în urma ascensiunii lui Lachlan la funcția de președinte și director executiv în 2019 și s-a retras din consiliul de administrație al News Corp în 2020, citând „dezacorduri cu privire la anumite conținuturi editoriale publicate de posturile de știri ale companiei”.

James și soția sa, Kathryn, o activistă în domeniul schimbărilor climatice, rămân critici publici ocazionali și precauți ai imperiului familiei.

După ce incendiile de vegetație au devastat Australia la începutul anului 2020, aceștia și-au împărtășit „frustrarea față de unele dintre relatările News Corp și Fox” despre schimbările climatice într-o declarație pentru The Daily Beast, menționând „starea de negare în rândul posturilor de știri din Australia”.

După revoltele din 6 ianuarie de la Capitoliul din Washington, James a criticat indirect Fox News, spunând că „puncte de difuzare anonime care propagă minciuni către publicul lor” au „dezlănțuit forțe insidioase și incontrolabile care vor fi cu noi ani de zile”.

Potrivit mai multor asociați, Murdoch a fost nemulțumit de criticile lui James. Documentul instanței indică faptul că reprezentanții lui Murdoch s-au referit la James în propriile comunicări drept „beneficiarul problematic” al companiei.