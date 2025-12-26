Rusia acuză Ucraina și pe „sponsorii săi” că vor „să torpileze” discuțiile de pace

Ministrul adjunct de externe al Rusiei, Serghei Riabkov, susține că versiunea de plan de pace prezentată de Kiev în această săptămână „diferă radical” de cea negociată de reprezentanții Moscovei cu cei ai Washingtonului în cadrul discuțiilor pentru încheierea războiului lansat de Rusia împotriva Ucrainei în februarie 2022, transmite AFP.

„Capacitatea noastră de a face efortul final și de a ajunge la un acord va depinde de propria noastră muncă și de voința politică a celeilalte părți”, a declarat ministrul adjunct de externe, Serghei Riabkov, la televizor.

„Mai ales într-un context în care Kievul și sponsorii săi – în special din cadrul Uniunii Europene, care nu sunt în favoarea unui acord – și-au intensificat eforturile de a-l torpila”, a adăugat oficialul rus.

Oficialii ucraineni au anunțat vineri că președintele Volodimir Zelenski se va întâlni cu omologul său american, duminică, în Florida, la Mar-a-Lago, potrivit publicației americane Axios.

„Fără o rezolvare adecvată a problemelor care stau la originea acestei crize, va fi pur și simplu imposibil să se ajungă la un acord definitiv”, a declarat Riabkov.

El susține că orice eventual acord trebuie „să rămână în limitele” stabilite de Donald Trump și Vladimir Putin la summitul din august din Alaska – altfel „nu se poate ajunge la niciun acord”.

„Acest plan, dacă îl putem numi așa, diferă radical de cele 27 de puncte pe care le-am creionat în săptămânile recente, de la începutul lunii decembrie, în colaborare cu partea americană”, susține ministrul adjunct de externe al Rusiei.

Zelenski a prezentat un plan în 20 de puncte

Proiectul de plan de pace despre care a vorbit Volodimir Zelenski în această săptămână are 20 de puncte și prevede o înghețare a liniei frontului în forma actuală, dar și disponibilitatea Ucrainei de a-și retrage trupele din zonele din estul regiunii Donețk pe care încă le mai controlează Kievul și de a fi transformate într-o zonă demilitarizată, cu condiția ca Moscova să își retragă forțele dintr-o zonă echivalentă din Donețk.

„Ca să fiu sincer, planul în 20 de puncte la care am lucrat este 90% gata. Sarcina noastră este să îl ducem la 100%. Fiecare întâlnire și fiecare conversație ne aduce mai aproape de rezultatul dorit”, le-a spus Volodimir Zelenski reporterilor pe WhatsApp, vineri, potrivit Kyiv Post.

Cotidianul rusesc Kommersant a scris vineri că președintele rus Vladimir Putin nu acceptă compromisul propus de Kiev în privința regiunii Donbas și vrea toate teritoriile ucrainene pe care le-a declarat anexate în 2022.

Potrivit ziarului, liderul de la Kremlin a declarat că Rusia ar putea fi dispusă să cedeze o parte din teritoriul ucrainean controlat de forțele sale, dar că dorește întregul Donbas.