Rusia, acuzată de Polonia că plănuia atacuri cu explozibili ascunși în conserve de porumb. Încărcăturile urmau să fie folosite pentru atacuri cu drone și în alte state europene

Autoritățile poloneze investighează un presupus atac plănuit de Rusia, după ce explozibili ascunși în conserve de porumb au fost introduși în Polonia de către un cetățean ucrainean cu legături la serviciul de informații militare al Rusiei (GRU), potrivit presei poloneze, citată de Euronews.

Informațiile despre presupusul complot al rușilor au fost publicate joi de cel mai mare ziar polonez, Gazeta Wyborcza, care a citat surse din cadrul Parchetului Național al Poloniei și al Agenției de Securitate Internă (ABW).

Un suspect ucrainean cu legături la serviciul de informații militare al Rusiei (GRU), identificat doar ca Władysław D., ar fi transportat conservele cu explozibili în Polonia după ce le-a dezgropat dintr-un cimitir din Lituania vecină. Suspectul ar fi lăsat cutiile în apropierea orașului Łódź, în centrul Poloniei, relatează Gazeta Wyborcza.

Cantitatea de explozibili descoperită ar fi putut provoca distrugerea unei mașini și răni grave persoanelor aflate în apropiere, potrivit unui expert militar citat de publicația poloneză.

Coordonatorul serviciilor speciale din Polonia, Tomasz Siemoniak, a declarat că GRU plănuia operațiuni de sabotaj nu doar în Polonia, ci și în Lituania și Germania, folosind explozibili ascunși în conserve. Potrivit anchetatorilor, GRU intenționa să atașeze încărcăturile explozive dronelor, pentru atacuri.

Deși procurorii nu au precizat care a fost motivația directă a complotului, presa poloneză notează că sprijinul ferm al Varșoviei pentru Ucraina de la începutul invaziei ruse în 2022 ar putea fi un factor.

Sprijinul total pe care Polonia l-a acordat Kievului se ridică, până în prezent, la aproximativ 3,3 miliarde de euro, notează EuroNews.com. În plus, Polonia găzduiește aproximativ un milion de refugiați ucraineni, majoritatea femei și copii, scrie aceeași sursă.

Se investighează atacurile hibride din Europa

Procuratura Națională Poloneză a declarat pentru TVP World, un canal de știri internațional în limba engleză operat de Televiziunea Poloneză, că ancheta face parte dintr-o investigație mai amplă privind operațiunile rusești de război hibrid în Europa.

Descoperirea cutiilor cu explozibili survine pe fondul unei serii recente de încălcări ale spațiului aerian în Europa, pentru care Rusia este considerată responsabilă.

Aeroportul din München, Germania, a fost nevoit să suspende operațiunile joi seara după ce au fost semnalate „mai multe apariții de drone”, ceea ce a dus la anularea a 17 zboruri.

În ultimele săptămâni, aeroporturile din Danemarca, Norvegia și Polonia au suspendat, de asemenea, zborurile din cauza activității neidentificate a dronelor.

Aceste încălcări ale spațiului aerian au alimentat dezbaterile dintre liderii europeni privind fezabilitatea construirii unui așa-numit „zid anti-drone” pentru a proteja flancul estic al continentului.

Moscova a respins acuzațiile potrivit cărora ar fi responsabilă pentru vreuna dintre încălcările spațiului aerian, calificându-le drept „acuzații nefondate”.

Sursa foto: Dreamstime.com