Atacuri reciproce între Rusia și Ucraina în timpul summitului Trump-Putin. Kievul spune că rușii au lansat 85 de drone și o rachetă balistică

Imagine a unei clădiri avariate și a mai multor vehicule după un atac cu drone efectuat de Ucraina asupra orașului Rostov-pe-Don din Rusia, pe 14 august 2025. Credit line: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Sistemele de apărare aeriană ale Rusiei au interceptat și distrus 29 de drone ucrainene lansate noaptea trecută asupra mai multor regiuni rusești, a anunțat Ministerului rus al Apărării, citat de TASS. La rândul lor, Forțele Aeriene ucrainene au anunțat că rușii au lansat 85 de drone de atac și o rachetă balistică.

08:45

În timp ce Trump și Putin se întâlneau în Alaska, Rusia a lansat 85 de drone de atac și o rachetă balistică care vizau teritoriul Ucrainei, au anunțat sâmbătă Forțele Aeriene ale Ucrainei, citate de The Guardian.

Teritoriile de front din regiunile Sumî, Donețk, Cernihiv și Dnipropetrovsk au fost vizate de atacurile de peste noapte, au transmis forțele aeriene pe Telegram, precizând că unitățile de apărare aeriană au distrus 61 dintre drone.

___

„Noaptea trecută, 16 august, între orele 00:00 și 03:30, ora Moscovei, sistemele de alertă apărării aeriene au interceptat și distrus 29 de aeronave ucrainene”, a transmis Ministerul rus al Apărării.

Potrivit ministerului rus, 10 drone au fost doborâte deasupra regiunii Rostov, 9 deasupra regiunii Stavropol, 4 deasupra regiunii Kursk, câteva o dronă deasupra teritoriilor regiunilor Belgorod, Briansk și Krasnodar, iar 3 deasupra apelor Mării Azov.

Atacul a avut loc în timpul întâlnirii mult așteptate dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin în Alaska, care s-a încheiat după aproape trei ore fără un acord de încetare a focului pentru Ucraina.

Și Ucraina a anunțat atacuri din partea Rusiei, majoritatea regiunilor din estul Ucrainei fiind în alertă de raid aerian.

Cu câteva ore înainte să înceapă discuțiile, autoritățile locale din regiunea Sumî au anunțat un atac rusesc asupra centrului orașului Sumî, care a vizat infrastructura civilă.

De altfel, în discursul său de seară, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat atacurile continue ale Rusiei, enumerând atacurile din regiunile Sumî, Dnipropetrovsk, Zaporojie, Herson și Donețk.

„Războiul continuă”, a spus Zelenski. „Continuă exact pentru că nu există ordine și nici semnale că Moscova se pregătește să pună capăt acestui război”, a adăugat acesta.