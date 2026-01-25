Rusia, atac dur la adresa Bruxelles-ului: „Nici noi, nici americanii nu vom discuta nimic cu Kaja Kallas” / Liderii UE, considerați prea slabi pentru a i se opune lui Trump

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a lansat duminică un atac dur adresa conducerii Uniunii Europene, afirmând că Moscova va ignora complet dialogul cu șefa diplomației europene, Kaja Kallas, potrivit Reuters.

„Cum poți discuta ceva cu Kaja Kallas? Nu vom discuta niciodată nimic cu ea, nici americanii nu vor discuta nimic cu ea, și asta este evident. Ce putem face? Trebuie doar să așteptăm până când va pleca”, a declarat Dmitri Peskov la televiziunea de stat, într-un comentariu publicat duminică.

De asemenea, el a spus actualii politicieni europeni, pe care îi consideră slabi, nu vor putea să se opună președintelui american Donald Trump sau schimbărilor importante care au loc în lume, informează EFE, citată de Reuters.

„Sunt incapabili să reziste presiunilor lui Trump”, a susținut Peskov care a subliniat că „schimbările dramatice” care au loc în ultima vreme sunt o consecință a „standardelor duble” și a „ipocriziei” care „au predominat în Europa timp de multe decenii”.

„Din păcate, acestea sunt produsul generației slabe de politicieni aflați acum la putere în Europa”, a continuat oficialul rus.

El a menționat ca exemplu reacția europenilor atunci când Trump a făcut publică săptămâna aceasta, la Forumul de la Davos, din Elveția, conversația sa cu președintele francez Emmanuel Macron. „Foarte interesant. Toți europenii s-au enervat pur și simplu. Dar când Macron a făcut publică conversația cu Putin, nimeni nu s-a mai enervat”, a mai spus Peskov.

Trump „își apără interesele”

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a vorbit și despre Donald Trump. El a afirmat că metodele folosite de liderul de la Casa Albă nu corespund „în întregime” cu ordinea multipolară pe care Rusia o promovează de ani de zile, deoarece liderului american îi place să impună legea celui mai puternic și se așteaptă ca adversarii săi să „și plece capetele”, lucru pe care Rusia nu are nicio intenție să-l facă, potrivit Agerpres.

„Trump este un politician experimentat care își clădește abordarea pe principiile lumii afacerilor, o lume dură și nemiloasă. Și își apără interesele, desigur, în primul rând interesele țării sale”, a declarat el.

Peskov a mai anunțat că armata rusă monitorizează și analizează cu atenție planul președintelui Donald Trump pentru un scut defensiv global. El a pus sub semnul întrebării obiectivele acestuia, întrebând: „Ce fel de cupolă va fi? Împotriva căror amenințări va fi proiectată?”.

Ce a spus despre negocierele de pace de la Abu Dhabi

În contextul negocierilor de pace recente din Emiratele Arabe Unite, Peskov a reafirmat poziția fermă a Rusiei: retragerea trupelor ucrainene din întregul teritoriu al Donbasului este o „condiție foarte importantă” pentru orice acord de încetare a focului.

Deși a evitat să comenteze detaliile tehnice ale propunerilor discutate recent la Abu Dhabi, Peskov a menționat că eforturile de mediere ale echipei lui Trump sunt considerate „eficiente”.