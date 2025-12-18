Rusia, avertisment pentru Donald Trump în privința unei „greșeli fatale”

Ministerul rus de Externe a declarat joi că speră că administrația președintelui american Donald Trump nu va face o greșeală fatală în legătură cu Venezuela și a spus că Moscova este îngrijorată de deciziile SUA care amenință navigația internațională, transmite Reuters.

„Sperăm că administrația D. Trump, care se caracterizează printr-o abordare rațională și pragmatică, nu va face o greșeală fatală”, a declarat ministerul de la Moscova.

Diplomația rusă a precizat în comunicatul de presă că speră că SUA nu se vor implica într-o situație care ar avea „consecințe imprevizibile pentru întreaga emisferă vestică”.

Ministerul de Externe l-a citat pe Simon Bolivar, generalul care a luptat pentru independenţa Americii de Sud şi împotriva ocupaţiei spaniole: „Fiecare popor are dreptul să-și aleagă singur conducătorii, iar alte țări trebuie să respecte această alegere”.

Diplomația rusă a precizat că susține normalizarea relațiilor dintre Washington și Caracas.

„Suntem convinși că sunt necesare măsuri pentru detensionarea situației și găsirea de soluții constructive la problemele și divergențele existente, cu respectarea normelor de drept internațional. America Latină și bazinul Caraibelor trebuie să rămână o zonă de pace, care să garanteze dezvoltarea stabilă și independentă a țărilor din regiune”, a precizat ministerul.

Moscova și-a reafirmat susținerea pentru guvernul lui Nicolas Maduro și solidaritatea cu poporul venezuelean.

Președintele rus Vladimir Putin l-a asigurat, în urmă cu o săptămâna, pe președintele venezuelean Nicolas Maduro, că îl sprijină în fața presiunilor externe.

Trump a pus tunurile pe Maduro

Trump și-a intensificat eforturile pentru a-l înlătura pe liderul de la Caracas, Statele Unite desfășurând o masivă concentrare militară în Caraibe. Președintele SUA chiar a sugerat că zilele lui Maduro sunt „numărate”.

De asemenea, a sugerat în repetate rânduri posibilitatea unei intervenţii militare americane în Venezuela.

Liderul american a ordonat marți „blocarea completă” a petrolierelor sancționate care navighează către și dinspre Venezuela, o escaladare a campaniei de presiune pe care administrația sa o desfășoară de luni de zile împotriva lui Maduro.

Maduro acuză Washingtonul că vrea să-l răstoarne de la putere pentru a confisca petrolul țării sale.

Principala resursă a Venezuelei este petrolul brut, care este supus unui embargou. Acest lucru obligă țara să-și vândă producția pe piața neagră la prețuri semnificativ mai mici, în principal către țări asiatice.

Statele Unite, Europa și multe țări din America Latină nu recunosc rezultatele alegerilor din 2024 care i-au permis președintelui Maduro să obțină un al treilea mandat de șase ani. Opoziția, la rândul său, acuză puterea de fraudă.