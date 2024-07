Rusia cea „hiper-raţională”, Occidentul „iraţional” și pastila roșie din Matrix. Iar Ucraina nu va deveni membră UE şi NATO, susține Viktor Orban, la Tușnad

Conducerea Rusiei este una „hiper-raţională”, iar Ucraina nu va putea niciodată să-şi îndeplinească visul de a deveni membră a UE sau a NATO, a susținut premierul Ungariei, Viktor Orban, în discursul său de la Băile Tuşnad, relatează Reuters.

Liderul ungar consideră că Rusia va avea de câştigat pe măsură ce Occidentul devine tot mai „iraţional” și îşi pierde puterea, iar centrul de putere al lumii se va muta în Asia.

Viktor Orban, naţionalistul aflat la putere din 2010, a făcut aceste comentarii în timpul discursului rostit sâmbătă în faţa etnicilor maghiari aflați la Universitatea de Vară de la Băile Tuşnad, în România, notează Reuters.

„Asia va fi centrul dominant al lumii”

În discursul său, transmis de televiziunea maghiară, liderul de la Budapesta a prevăzut o schimbare a puterii globale dinspre Vestul „iraţional” către Asia şi Rusia.

„În următoarele decenii lungi, poate secole, Asia va fi centrul dominant al lumii”, a spus Orban, menţionând China, India, Pakistan şi Indonezia ca viitoare mari puteri ale lumii. „Iar noi, occidentalii, i-am împins şi pe ruşi în acest bloc”, a mai susținut el.

Orban, a cărui ţară deţine în prezent preşedinţia rotativă a UE, s-a distanţat brusc de restul blocului căutând să aibă legături mai strânse cu Beijingul şi Moscova şi i-a înfuriat pe unii lideri europeni când a făcut vizite surpriză la Kiev, Moscova şi Beijing, în această lună, pentru discuţii privind războiul din Ucraina.

„Noi, europenii, n-avem suficienți bani pentru Ucraina”

El a declarat că, în contrast cu „slăbiciunea” Occidentului, poziţia Rusiei în afacerile mondiale a fost una raţională şi previzibilă, afirmând că ţara a dat dovadă de flexibilitate economică şi s-a adaptat sancţiunilor occidentale încă de la invadarea Crimeei în 2014.

De asemenea, Viktor Orban, al cărui guvern a adoptat o serie de măsuri anti-LGBT, a susținut că Rusia a câştigat influenţă în multe părţi ale lumii tocmai prin înăsprirea drepturilor LGBTQ+. „Cel mai puternic aspect internaţional al soft-power-ului Rusiei este opoziţia sa faţă de LGBTQ”, a indicat el.

Pe de altă parte, Ucraina nu va deveni niciodată membră a Uniunii Europene sau a NATO, deoarece „noi, europenii, nu avem suficienţi bani pentru asta”, a mai spus premierul Ungariei.

„UE trebuie să renunţe la identitatea sa de proiect politic şi să devină un proiect economic şi de apărare”, consideră Orban.

Războiul din Ucraina, Matrix și pastila roșie

Orban a insistat în debutul discursului său de la Tusvanyos că, de data aceasta, nu vrea să vorbească despre misiunea sa de pace, dar că, în schimb, există alte trei subiecte pe masă. Primul ar fi – după cum relatează site-ul maghiar Index – războiul și consecințele neprevăzute ale acestuia, al doilea este ce se va întâmpla cu acest război – când și cum se va termina, plus ce se va întâmpla după aceea. Iar al treilea subiect este noua lume care se prefigurează și cum să ne pregătim pentru aceasta.

„Ungaria trebuie să facă față acestei noi lumi ca întreg, cu toți maghiarii, iar acest lucru trebuie discutat și în fața maghiarilor din străinătate”, a subliniat el, adăugând că războiul a dezvăluit situația reală din Europa.

„Suntem cel mai longeviv guvern din Europa. Vă voi vorbi despre ceea ce am văzut, despre ceea ce am trăit. Dacă am înțeles sau nu, asta vom vedea la final”, a spus el, făcând apoi referire la filmul Matrix și la celebrele pastile roșie și albastră:

„Războiul este pastila noastră roșie – cine o ia coboară în realitate. Asta e ceea ce avem, asta trebuie să înghițim”.

Potrivit lui Orban, războiul este o consecință a politicii și aduce o perspectivă complet diferită – ne aflăm acum într-un mediu nou, în care ideologiile își pierd puterea, iar ceea ce rămâne este realitatea pură și brutală.