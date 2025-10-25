Rusia, condamnată de CEDO pentru încălcarea drepturilor unor persoane din Transnistria. „O validare că Rusia folosește regimul de la Tiraspol ca instrument de represiune”

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat Federația Rusă în patru cauze ce vizează cinci locuitori ai regiunii transnistrene, informează Radio Chișinău. Potrivit sursei citate, CEDO a constatat detenții ilegale, maltratări și încălcări ale libertății de circulație și de exprimare, obligând Rusia să plătească despăgubiri totale de peste 100.000 de euro.

Avocații asociației Promo-LEX, care au reprezentat persoanele la CEDO, precizează că este vorba despre cauzele Ilcenco, Vardiașvili, Ahmetșin și Mustea.

Într-o conferință de presă, avocatul Promo-LEX Vadim Vieru a declarat că hotărârea CEDO în cele patru cauze are o implicație juridică fundamentală, și anume incriminarea directă a Federației Ruse pentru actele administrației de facto de la Tiraspol, o entitate ilegală instituită și menținută artificial prin susținerea Moscovei.

„Depășind sfera reparațiilor individuale, hotărârea reprezintă o validare, la cel mai înalt nivel jurisdicțional, a faptului că Federația Rusă utilizează acest regim ca pe un instrument de represiune”, a subliniat Vadim Vieru.

Cele patru cauze judecate de CEDO

Potrivit avocatului, una din cauze se referă la jurnaliștii Serghei și Nicolae Ilcenco din Tiraspol, care în 2015 au fost vizați de autoritățile de facto transnistrene. Serghei a fost arestat și deținut timp de patru luni în condiții inumane, iar bunurile sale profesionale și personale au fost confiscate. Nicolae, deși nearestat, a rămas fără o parte din materialele sale jurnalistice. CEDO a stabilit că aceste acțiuni au încălcat dreptul la libertate, la condiții umane de detenție, la viața privată și libertatea de exprimare.

Al doilea caz este despre apatridul Raușan Ahmetșin, care la fel a fost arestat în 2015 în regiunea transnistreană și condamnat pentru „delapidare”. Acesta a fost deținut inițial în izolator și apoi în penitenciar timp de mai bine de trei ani. În cazul lui, CEDO a constatat că detenția sa a fost ilegală și că a fost supus unor condiții inumane, fără acces la remedii legale eficiente.

Referitor la cazul lui Serghei Vardiașvili, cetățean al Moldovei de origine georgiană cu domiciliul în raionul Dubăsari, avocata Nicoleta Hriplivîi a relatat că a fost arestat în 2015 și deținut timp de trei zile în condiții precare. Apoi, acesta a fost expulzat forțat din regiune și împiedicat să se întoarcă timp de șase luni. Curtea a constatat că aceste acțiuni au încălcat dreptul său la libertate, la viață privată și de familie, precum și libertatea de circulație, calificând tratamentul său discriminatoriu pe criterii etnice.

Al patrulea caz este cel al lui Petru Mustea, din satul Ofatinți, raionul Râbnița. Bărbatul a fost reținut în 2017 și plasat în arest preventiv timp de aproape trei luni, în condiții precare și fără motive legale suficiente. Detenția sa a fost considerată ilegală, la fel și faptul că a fost supus unor tratamente inumane, încălcând dreptul la libertate, la condiții adecvate de detenție și dreptul la un recurs efectiv.

Apel către autoritățile de la Chișinău

„Aceste cazuri reflectă dureros consecințele unui vid instituțional continuu și absența unui mecanism național de asistență pentru victimele persecuțiilor din regiune. În lipsa unor măsuri sistemice și a unei reacții coerente, Moldova riscă să rămână un stat care își apără cetățenii doar prin comunicate de presă, nu și în practică”, a declarat Nicoleta Hriplivîi.

Deși Republica Moldova nu a fost găsită vinovată de CEDO, Promo-LEX face un apel către autoritățile de la Chișinău să ia măsuri concrete pentru protecția cetățenilor din stânga Nistrului. Asociația solicită ca Guvernul să trateze drepturile omului ca pe o prioritate națională, să creeze mecanisme sigure de sprijin și protecție pentru victimele abuzurilor, să asigure servicii de reabilitare medicală, psihologică și juridică și să folosească toate mijloacele diplomatice și legale pentru eliberarea necondiționată a deținuților politici, notează Radio Chișinău.