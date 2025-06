Rusia face un joc „murdar şi politic” în privinţa schimbului de prizonieri, acuză Zelenski – VIDEO

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat duminică Rusia că joacă un joc „murdar şi politic” în privinţa viitorului schimb de prizonieri, Moscova şi Kievul acuzându-se reciproc de perturbarea acestui demers, relatează AFP.

„Partea rusă, ca de obicei, încearcă să joace un joc murdar şi politic”, a afirmat Zelenski în discursul său de duminică seară, adăugând că dacă Rusia nu va respecta acordul, aceasta va „arunca o mare îndoială” asupra eforturilor diplomatice de a pune capăt acestui război care durează de mai bine de trei ani.

In the coming weeks, important meetings and negotiations will take place in Ukraine, and we are doing everything to ensure that the June summits—the G7 Summit in Canada and the NATO Summit in the Netherlands—are not hollow.



