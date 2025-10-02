Rusia găzduiește o reuniune de consultări pentru Afganistan. Țara condusă de talibani va deveni noua membră a „Formatului Moscova”

Membri ai grupării islamice a talibanilor participă la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, Rusia, pe 18 iunie 2025. FOTO: Dmitri Lovetsky / AP / Profimedia

Capitala rusă va găzdui săptămâna viitoare o nouă reuniune a „Formatului Moscova” pentru Afganistan, întâlnire la care va participa și o delegație guvernamentală a talibanilor condusă de ministrul de externe Amir Khan Muttaqi, a anunțat joi Ministerul rus de Externe.

„Pe 7 octombrie va avea loc la Moscova a șaptea reuniune a formatului de consultări „Moscova” privind Afganistanul, la nivel de reprezentanți speciali și oficiali de rang înalt din Afganistan, India, Iran, Kazahstan, China, Kârgâzstan, Pakistan și, desigur, din țara noastră, din Tadjikistan, Turkmenistan și Uzbekistan”, se arată în declarația MAE rus. conform agențiilor de presă EFE și Agerpres. O delegație din Belarus a fost de asemenea invitată la consultări.

Delegația afgană va fi condusă de ministrul taliban de externe Amir Khan Muttaqi, care va avea o întâlnire cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov, întrevedere care „se va axa pe chestiuni de actualitate privind cooperarea bilaterală”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.

Anunțul Rusiei despre noua reuniune a „Formatului Moscova” survine după ce duminică guvernul taliban a anunțat că Rusia l-a invitat oficial să se alăture ca membru acestui format, creat în urmă cu opt ani.

Această invitație este pentru mișcarea talibanilor un pas înainte în căutarea legitimității internaționale. Guvernul condus de talibani a preluat puterea la Kabul în anul 2021, după o ofensivă care a forțat retragerea precipitată a trupelor americane, dar nu a fost recunoscut oficial de nicio țară. Totuși, Rusia, Pakistan, China, Iran și majoritatea țărilor din Asia Centrală mențin de facto relații diplomatice cu autoritățile afgane.

„Formatul Moscova” este o platformă de consultări privind Afganistanul creată de Rusia în 2017 pentru a coordona un răspuns regional față de criza afgană, dar pare a fi de asemenea o inițiativă concepută ca o contrapondere în fața influenței occidentale. Până la ora actuală, talibanii au participat la reuniunile acestui format doar în calitate de invitați.

Pentru Rusia, talibanii sunt „aliați în lupta împotriva terorismului”

În iulie anul trecut Rusia a devenit prima putere mondială care a recunoscut oficial guvernul taliban ca autoritate legitimă a Afganistanului. Președintele rus Vladimir Putin a declarat atunci că îi consideră pe talibani drept „aliați în lupta împotriva terorismului”, iar la sfârșitul anului el a promulgat o lege care a permis eliminarea mișcării talibanilor de pe lista organizațiilor teroriste și interzise în Rusia.

Tot anul trecut, în octombrie, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a cerut Occidentului să ridice sancțiunile impuse Afganistanului și să își asume responsabilitatea pentru reconstrucția acestei țări devastate de decenii de război.

Mulți dintre actualii lideri talibani au luptat în anii ’80 în războiul purtat atunci împotriva Uniunii Sovietice.

Apropierea dintre Moscova și Kabul s-a accelerat după atentatul comis în apropiere de Moscova pe 22 martie 2024, când 145 de persoane au fost ucise într-o sală de concerte de patru teroriști ai grupării Statul Islamic-Khorasan (ISIS-K), o ramură a grupării Statul Islamic și care este activă mai ales în Afganistan.