Rusia își declară „sprijinul deplin” pentru Venezuela în fața „ostilităților” americane. Discuție între Lavrov și omologul de la Caracas

Rusia și-a exprimat luni „sprijinul deplin” pentru Venezuela, potrivit anunțului făcut de cele două guverne după convorbirea telefonică dintre cei doi miniștri de externe, în care Serghei Lavrov și Yván Gil au criticat acțiunile SUA, transmite AFP.

Șeful diplomației ruse și omologul său venezuelean au vorbit luni la telefon și au criticat acțiunile Washingtonului, care au presupus inclusiv bombardarea unor nave acuzate că erau implicate în traficul de droguri și, mai recent, confiscarea de tancuri petroliere.

„Miniștrii și-au exprimat profunda îngrijorare cu privire la escaladarea acțiunilor Washingtonului în Marea Caraibilor, care ar putea avea consecințe grave pentru regiune și ar putea amenința transportul maritim internațional”, a declarat Ministerul de Externe al Rusiei după convorbirea dintre miniștrii Serghei Lavrov și Yván Gil.

„Partea rusă și-a reafirmat sprijinul deplin și solidaritatea cu conducerea și poporul venezuelean în contextul actual”, se mai arată în comunicatul Moscovei.

„Miniștrii au convenit să continue strânsa lor cooperare bilaterală și să își coordoneze acțiunile pe scena internațională, în special la ONU, pentru a asigura respectarea suveranității statelor și neamestecului în afacerile interne”, a mai scris partea rusă.

Consiliul de Securitate al ONU se va întruni marți pentru a discuta despre criza tot mai mare dintre Venezuela și SUA, în urma unei solicitări formulate de Caracas și susținute de China și Rusia.

Ce a spus ministrul venezuelean de externe

Șeful diplomației venezuelene a declarat pe Telegram că el și omologul său rus au vorbit despre „agresiunile și încălcările flagrante ale dreptului internațional comise în Marea Caraibilor: atacuri asupra navelor, execuții extrajudiciare și acte ilicite de piraterie comise de guvernul Statelor Unite”.

Gil a declarat că Lavrov a confirmat „sprijinul deplin” al Moscovei în fața ostilităților împotriva țării noastre.

Începând din septembrie, armata SUA a atacat ambarcațiuni despre care Washingtonul susține că erau implicate în traficul de droguri, în Marea Caraibilor și în estul Oceanului Pacific. Au fost ucise peste 100 de persoane, inclusiv pescari, potrivit familiilor și guvernelor lor.

În 16 decembrie, președintele american Donald Trump a anunțat o blocadă împotriva „navelor petroliere aflate sub sancțiuni” care navighează spre și dinspre Venezuela.

Trump susține că Venezuela, sub conducerea lui Nicolas Maduro, folosește bani din petrol pentru a finanța „narcoterorismul, traficul de persoane, crimele și răpirile”.