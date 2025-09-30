Rusia plănuiește să deschidă cel mai mare crematoriu din Europa în cel mai important oraș al său după Moscova

Președintele rus Vladimir Putin în 2022 la „Marșul Nemuritorilor”, în care Rusia își celebra anual de „Ziua Victoriei” pentru a comemora persoanele pierdute în război, FOTO: EyePress News / Shutterstock Editorial / Profimedia Images

În fața pierderilor mari de pe frontul din Ucraina, autoritățile din Sankt Petersburg au decis să modernizeze și să extindă semnificativ crematoriul orașului, acesta urmând să devină cel mai mare din Europa, scrie The Moscow Times.

Potrivit canalului de specialitate „Funeral Trust” de pe Telegram, crematoriul va fi echipat cu șase cuptoare Tabo cehe suplimentare, numărul total al unităților de incinerare urmând să ajungă la 20. Noua capacitate va permite efectuarea a 240 de incinerări pe zi. De asemenea, vor fi achiziționate două aparate speciale care macină rămășițele incinerate în pulbere fină.

Portalul de achiziții publice al guvernului rus arată că numai dezvoltarea proiectului pentru modernizarea crematoriului din Sankt Petersburg a costat 207 milioane de ruble (2,5 milioane de dolari) în condițiile în care costurile de implementare și termenele nu au fost deocamdată stabilite.

Planurile mai includ extinderea clădirii principale a crematoriului deschis în 1973, construirea unei noi săli de incinerare, achiziționarea unor camere frigorifice suplimentare pentru depozitarea corpurilor neînsuflețite, amenajarea mai multor săli noi de ceremonii funerare dotate cu platforme hidraulice pentru ridicarea sicrielor, precum și modernizarea cupolelor luminoase din săli. Proiectul include, de asemenea, amenajarea unei zone de tip „ghișeu unic” pentru prestarea serviciilor funerare, reabilitarea rețelelor tehnico-ingineresti și a sălilor existente.

Accesul în complexul care ocupă o suprafață de 82 de mii de metri pătrați, incluzând garajele pentru dricuri și alte anexe, va fi dotat cu puncte de control unde „sicriele vor fi scanate cu raze X”, precum și cu fântâni arteziene.

Crematoriul existent incinerează anual zeci de mii de persoane decedate

În anul 2023, crematoriul a efectuat aproape 42 de mii de incinerări, adică aproximativ 67% din toate înmormântările din Sankt Petersburg. Acesta este singurul obiectiv de acest tip nu doar în regiunea Leningrad, ci și în regiunile învecinate Novgorod și Pskov, precum și în Karelia.

Sankt Petersburg este al doilea oraș al Rusiei ca populație după Moscova, un centru financiar important și fosta capitală imperială a țării.

The Moscow Times subliniază că extinderea crematoriului din Sankt Petersburg are loc în contextul războiului din Ucraina, care durează de peste 3 ani și jumătate, conflict în care forțele armate ruse ar fi pierdut deja peste un milion de oameni – morți și răniți.

Astfel de estimări au fost făcute vara trecută de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), un think tank de la Washington.

„Niciun alt război purtat de URSS sau de Rusia după cel de-Al Doilea Război Mondial nu se poate compara, nici măcar de departe, cu războiul din Ucraina în ceea ce privește numărul morților”, subliniau analiștii de la CSIS la momentul respectiv.