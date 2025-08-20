Rusia provoacă din nou țările NATO, afirmă un ministru polonez. Ce au descoperit autoritățile din Polonia în legătură cu drona militară căzută pe un câmp din estul țării – VIDEO

Autoritățile din Polonia fac cercetări la fața locului, după ce într-un sat din estul țării a căzut o dronă militară. Credit foto: Wojtek Jargilo / PAP / Profimedia

Rusia provoacă din nou țările NATO, a declarat miercuri ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, după ce un oficial a afirmat că obiectul care a căzut peste noapte într-un lan de porumb din estul Poloniei ar putea fi o versiune rusească a dronei Shahed, relatează Reuters.

„Avem de-a face, încă o dată, cu o provocare din partea Federației Ruse, cu o dronă rusească. Și asta într-un moment crucial, când discuțiile despre pace (în Ucraina) sunt în desfășurare”, a declarat ministrul polonez jurnaliștilor.

O dronă militară a căzut pe un câmp în Polonia

Un obiect care a lovit şi a ars un câmp de porumb în estul Poloniei era o dronă militară, potrivit concluziilor preliminare ale anchetei, a anunţat miercuri procurorul polonez care se ocupă de caz.

BREAKING:



Poland’s Defense Minister @KosiniakKamysz confirms that a Russian drone has struck Poland.



He calls the explosions in Osiny “a Russian provocation” pic.twitter.com/CHMoQeBJL2 — Visegrád 24 (@visegrad24) August 20, 2025

Polonia se află în stare de alertă maximă în privinţa obiectelor care intră în spaţiul său aerian de când o rachetă ucraineană rătăcită a lovit satul Przewodow din sudul Poloniei, în 2022, două persoane fiind ucise în incident, amintește News.ro citând Reuters.

Poliţia anunţase anterior că un obiect neidentificat a căzut într-un câmp din satul Osiny, în provincia Lublin, din estul ţării, la puţin peste 100 de kilometri de graniţa cu Ucraina şi la aproximativ 90 de kilometri de Belarus.

Agenţia de ştiri PAP a citat o persoană apropiată Ministerului Apărării, care a declarat că drona nu avea focos, conţinea doar o cantitate mică de explozivi şi era cel mai probabil o momeală.

An unidentified drone crashed and exploded in the village of Osiny, Poland. Approximately 100km from Belarus/Ukrainian border.



A photo of one of the fragments was published online – the drone's engine. pic.twitter.com/QCQpoVEq03 — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) August 20, 2025

Similitudini cu cazurile din Lituania şi România

„Examinarea exploziei indică faptul că obiectul este cel mai probabil o dronă militară”, a declarat reporterilor procurorul regional din Lublin, Grzegorz Trusiewicz. El a spus că obiectul probabil a fost avariat de explozibili. Procurorul a exclus posibilitatea ca aceasta să fie o dronă civilă sau de contrabandă. De asemenea, procurorul a afirmat că, în prezent, este imposibil să se determine originea sau traiectoria acesteia.

Presa poloneză, citând surse din cadrul Ministerului Apărării, consideră că ar putea fi vorba de o versiune a dronei ruseşti Gerbera, un tip de obiect utilizat de obicei ca momeală în loviturile ruseşti împotriva Ucrainei. O astfel de dronă a fost găsită în Lituania la începutul lunii august, determinând Vilniusul să ceară NATO să ia „măsuri imediate” pentru a-şi consolida apărarea aeriană.

Viceprim-ministrul Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, care ocupă funcţia de ministru al apărării, a declarat că incidentul prezintă similitudini cu cazurile în care drone ruseşti au zburat în Lituania şi România şi că ar putea exista o legătură cu eforturile din prezent de a pune capăt războiului din Ucraina. „În această analiză, nu trebuie să excludem o legătură între negocierile de pace în curs din Statele Unite, inspirate de preşedintele Trump, şi acţiunile provocatoare ale Federaţiei Ruse”, a spus el.

Ambasada Rusiei la Varşovia nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii trimisă prin e-mail, scrie Reuters.

Preşedintele american Donald Trump s-a întâlnit luni la Casa Albă cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu un grup de aliaţi europeni, după întâlnirea de vineri din Alaska cu preşedintele rus Vladimir Putin.

S-a auzit o explozie puternică

Explozia a spart geamurile mai multor case, dar nimeni nu a fost rănit, a informat agenția poloneză PAP.

Poliţia a declarat că a găsit resturi de metal şi plastic ars la faţa locului şi că porumbul a fost ars într-o zonă cu diametrul de 8-10 metri în jurul locului unde a căzut obiectul.

„Stăteam în camera mea noaptea, în jurul miezului nopţii, poate, şi am auzit ceva zgomotos”, a declarat Pawel Sudowski, un locuitor din zonă, pentru site-ul de ştiri local Lukow.tv. „A explodat atât de tare, încât toată casa a tremurat”, a relatat martorul.

Sirene de raid aerian au sunat timp de aproximativ o oră peste graniţă, în regiunile Volîn şi Liov din Ucraina, începând cu ora locală 24:00, potrivit mesajelor postate pe Telegram de către armata ucraineană.

Nu au fost raportate atacuri aeriene în aceste regiuni, au declarat guvernatorii acestora.

🇵🇱

❗️ Jak poinformował @PAPinformacje asp. szt. Marcin Józwik z łukowskiej @PolskaPolicja , po godz. 2 w nocy z wtorku na środę policjanci otrzymali zgłoszenie na temat „eksplozji, wybuchu” w miejscowości Osiny w pow. łukowskim.



– W polu kukurydzy znaleźliśmy nadpalone elementy… pic.twitter.com/VidKjneHra — WarNewsPL (@WarNewsPL1) August 20, 2025

Un incident similar a avut loc și în urmă cu aproape un an.