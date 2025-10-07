Rusia susține că Ucraina a încercat să-i atace o centrală nucleară: „A lăsat o pată neagră pe turnul de răcire”

Compania rusă de stat pentru energie nucleară a transmis marți că o dronă ucraineană a încercat să lovească o centrală nucleară din regiunea Voronej, care este la granița cu Ucraina, transmite Reuters.

Rosenergoatom a afirmat într-un comunicat că drona a fost „neutralizată prin mijloace tehnice” și a explodat după ce s-a lovit de un turn de răcire al centralei Novovoronezh.

„Nu au existat pagube sau răniți, însă explozia a lăsat o pată neagră pe turnul de răcire. Funcționarea în siguranță a centralei nucleare este asigurată”, a declarat compania, adăugând că nivelurile de radiații sunt normale și neschimbate.

Ucraina nu a reacționat cu privire la presupusul incident, pe care Rosenergoatom l-a descris ca „un alt act de agresiune al forțelor armate ucrainene împotriva centralelor nucleare rusești”.

Moscova a acuzat anterior Kievul că a atacat centrale nucleare din regiunile Kursk și Smolensk din vestul Rusiei.

La rândul său, Ucraina a acuzat Rusia că a creat în mod deliberat riscuri de radiații la centralele nucleare de pe teritoriul ucrainean.