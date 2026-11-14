Rusia transmite un mesaj ciudat către Europa: Ce s-ar întâmpla dacă n-ar mai exista NATO

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de externe, Maria Zaharova, a făcut sâmbătă aprecieri despre securitatea Europe, „dacă NATO nu ar exista”, potrivit DPA.

Răspunzând criticilor față de apelurile Rusiei pentru o reorganizare a arhitecturii europene de securitate, Zaharova a comparat NATO cu „o măsea stricată”.

„A slăbit sistemul imunitar al Europei”

„Dacă NATO nu ar exista, adică dacă alianța nu ar fi jucat și nu ar continua să joace rolul pe care l-a jucat, securitatea în Europa ar fi probabil mult mai mare”, a declarat reprezentanta Ministerului de externe al Rusiei.

„NATO este tocmai organizația care, ca o măsea stricată, s-ar putea spune, a slăbit sistemul imunitar al Europei, al părții sale occidentale, al Europei Centrale și, de fapt, al întregii lumi, cerând și consumând o cantitate colosală de resurse pentru măsuri reactive”, a continuat Zaharova, care a răspuns astfel unei declarații făcute de cancelarul Germaniei, potrivit agenției de presă TASS.

Maria Zaharova, într-o conferință de presă la Moscova în 13 aprilie 2026. Credit: Mikhail Tereshchenko / Zuma Press / Profimedia



De ce a apărut, de fapt, NATO

NATO (Organizația Tratatului Atlanticului de Nord) este o alianță politico-militară interguvernamentală fondată în 1949 de către 12 state din Europa și America de Nord.

Alianța a luat naștere la începutul Războiului Rece ca răspuns direct la expansiunea politică și militară a Uniunii Sovietice în Europa de Est, având drept obiectiv imediat descurajarea unei eventuale agresiuni sovietice, prevenirea renașterii militarismului naționalist pe continent și încurajarea integrării politice europene.

Scopul fundamental al NATO este garantarea libertății și securității tuturor statelor membre prin mijloace politice și militare. Piatra de temelie a organizației este principiul apărării colective (consfințit în Articolul 5 al tratatului), conform căruia un atac armat împotriva unui membru este considerat un atac împotriva tuturor.

Dincolo de descurajare și apărare, alianța acționează astăzi și în domenii precum gestionarea crizelor, securitatea cibernetică și cooperarea cu parteneri globali pentru menținerea stabilității internaționale.

Mesajul lui Merz

Cancelarul Friedrich Merz afirmase că nu este cazul să se discute cu Rusia chestiuni legate de arhitectura europeană de securitate.

„Nu trebuie să discutăm asta – ea există deja”, a spus Merz.

Reprezentanții Statelor Unite, Rusiei și Ucrainei s-au reunit în această săptămână la Abu Dhabi pentru o nouă rundă de negocieri de pace, unde delegația Moscovei a readus în prim-plan cererile sale intransigente de restructurare completă a securității europene. Multe dintre aceste solicitări au fost respinse în 2021, fiind considerate o încălcare a suveranității țărilor din Europa Centrală și de Est, amintește The Guardian.

„Unanimitate” în Europa în privința arhitecturii de securitate

La reuniunea informală a Consiliului European, de vineri, de la Dublin, liderii europeni au convenit „în mod unanim” că discuțiile despre soluționarea războiului din Ucraina nu trebuie să implice arhitectura de securitate a continentului, potrivit președintelui Nicușor Dan.

„Am stabilit de principiu că e util ca Europa să fie parte din aceste discuții. S-a stabilit în mod unanim că aceste discuții nu trebuie să aibă de-a face cu arhitectura de securitate a Europei, ci doar strict cu războiul din Ucraina, inclusiv cu garanțiile de securitate din faza de după terminarea războiului”, a spus Nicușor Dan, vineri seară, în cadrul unor declarații de presă după reuniune.

Publicația americană Axios a scris, joi, că Statele Unite au solicitat Rusiei să elaboreze un nou acord de securitate cu Europa și că, conform unor surse, acest acord a fost un punct-cheie pe agenda negocierilor care au avut loc la Abu Dhabi în această săptămână.

Reuters a relatat că, potrivit unui emisar american, președintele rus Vladimir Putin a fost de acord cu prezența europenilor la viitoarele negocieri de pace privind Ucraina.

Cu ocazia recentelor discuții de la Abu Dhabi, negociatorii americani au adus în discuție un scenariu în schimbul aderării Ucrainei la NATO, a spus președintele Volodimir Zelenski.

Cine va reprezenta Europa la negocieri

La Dublin, liderii europeni au stabilit că, la eventualele negocieri cu SUA, Rusia și Ucraina, din partea Europei vor participa Germania, Franța, Italia, Polonia, Regatul Unit și reprezentanții instituțiilor UE.

„Europa trebuie să vorbească cu o voce clară și unită în toate discuțiile care modelează viitorul Ucrainei și securitatea continentului nostru. Iar acesta este, în cele din urmă, un efort de echipă”, a declarat președintele Consiliului European, Antonio Costa, într-o conferință de presă susținută la finalul reuniunii.

Tabloidul german BILD a publicat vineri un plan cu propuneri ale Rusiei pentru încheierea războiului.

Printre propunerile făcute de Rusia se numără preluarea întregului Donbas, demilitarizarea porturilor ucrainene, forțarea Finlandei să părăsească NATO și retragerea bazelor Alianței din statele baltice. Planul neoficial prevede, de asemenea, schimbări în Moldova și Belarus, potrivit tabloidului german.