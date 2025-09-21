„Rusia trebuie oprită cu forță”. Un parlamentar german cere doborârea avioanelor rusești care încalcă spațiul NATO

Un avion rusesc de luptă Su-25, în timp ce lansează rachete într-o misiune deasupra Ucrainei, pe 22 ianuarie 2024 FOTO: Russian Defense Ministry Press Service / AP / Profimedia

Un parlamentar german a evocat posibilitatea doborârii avioanelor de luptă rusești deasupra teritoriului NATO, în momentul în care țările membre ale Alianței Nord-Atlantice analizează modul în care ar trebui să răspundă la recentele incursiuni rusești în spațiul lor aerian, relatează duminică dpa, conform Agerpres.

„Kremlinul are nevoie de un semn clar să se oprească”, a declarat Jürgen Hardt, purtătorul de cuvânt pe probleme de politică externă în Parlamentul german al blocului conservator al cancelarului Friedrich Merz, într-un articol publicat duminică de grupul media RND.

Jürgen Hardt, CDU. Foto: dts Nachrichtenagentur / imago stock&people / Profimedia

„Doar un mesaj clar către Rusia că orice încălcare militară a frontierei va fi întâmpinată cu forța militară, inclusiv doborârea avioanelor de luptă rusești deasupra teritoriului NATO, va avea efect”, a spus Hardt.

„Aceste provocări și teste din partea Rusiei se vor încheia doar dacă vom răspunde clar la toate încălcările militare ale frontierei”, a mai spus politicianul conservator.

„Alternativa ar fi ca logica războiului rusesc să continue să escaladeze. Acum sunt încălcări ale spațiului aerian, în curând va fi bombardarea unor anumite ținte, apoi vor veni soldații ruși”, a avertizat Hardt.

Aliații NATO se vor întâlni săptămâna viitoare pentru consultări, după ce Estonia a anunțat vineri că trei avioane de luptă rusești au pătruns ilegal în spațiul său aerian.

Vineri, trei avioane de vânătoare ruse MiG-31 au intrat în spațiul aerian al Estoniei fără permisiune și au petrecut acolo un timp total de 12 minute, până când au fost forțate să se retragă.

După incident, Estonia a solicitat organizarea de consultări în baza Articolului 4 din Tratatul NATO de la Washington.

Tratatul 4 stabilește că aliații se vor consulta oricând unul dintre ei consideră că teritoriul, independența politică și securitatea unuia dintre ei este amenințată.

Drone rusești au intrat în România și Polonia

În această lună, dronele Rusiei au încălcat spațiile aeriene ale României și Poloniei.

În 13 septembrie, în zona localității Chilia Veche din Deltă, o dronă rusească a navigat timp de 50 de minute în spațiul aerian al României, părăsind apoi țara, sub monitorizarea avioanelor militare ale NATO.

În Polonia, autoritățile au reclamat că spațiul aerian național a fost încălcat de cel puțin 19 drone rusești în noaptea de 9 spre 10 septembrie. Pentru doborârea lor au fost mobilizate atâte forțele aeriene ale țării, cât și cele ale NATO.

Una din dronele detectate de armata poloneză a intrat 250 de kilometri în interiorul țării înainte de a se prăbuși pe un câmp lângă Mniszków , în voievodatul Łódzkie. O altă dronă a fost găsită în Czosnówka , la aproximativ 50 km de granița cu Belarusul, procurorii locali confirmând că au găsit „un obiect purtând inscripții chirilice”.

Mai mult, spațiul aerian eston a fost încălcat, în urmă cu o zi, de trei avioane militare ruse. Aeronavele nu aveau planuri de zbor, iar transponderele lor au fost oprite. Avioanele au survolat spațiul aerian al țării baltice timp de aproape 12 minute.

Tot vineri, câteva ore mai târziu, Polonia a acuzat că avioane rusești au încălcat o zonă de siguranță din jurul unei platforme petroliere poloneze.