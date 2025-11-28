Ryanair renunță la programul de beneficii pentru pasagerii fideli după ce aceștia chiar au profitat de oferte

Ryanair, cea mai mare companie aeriană din Europa raportat la numărul de pasageri transportați anual, a anunțat vineri că își închide după doar opt luni programul de fidelizare a pasagerilor care zboară des, deoarece clienții au profitat prea mult de beneficiile oferite de acesta, relatează The Guardian.

Compania aeriană low-cost a anunțat că închide programul care oferea avantaje precum reduceri la zboruri, locuri rezervate gratuit pentru până la 12 zboruri pe an și asigurare de călătorie.

Ryanair A precizat că 55.000 de pasageri s-au înscris în programul Prime, ceea ce a adus companiei venituri de 4,4 milioane de euro din taxe de abonament. Însă clienții au primit beneficii de peste 6 milioane de euro, ceea ce a făcut ca programul să fie o pierdere pentru companie.

„Acest proiect-pilot a costat mai mulți bani decât a generat. Acest nivel al numărului de membri sau al veniturilor din abonamente nu justifică timpul și efortul necesare pentru a lansa lunar vânzări exclusive de locuri Prime pentru cei 55.000 de membri Prime ai noștri”, a declarat Dara Brady, directorul de marketing al Ryanair.

Compania a spus că va reveni la oferirea de reduceri „tuturor clienților noștri, și nu acestui grup restrâns de 55.000 de membri Prime”.

Prime a fost lansat în februarie, la un cost de 79 de lire sterline pe an pentru clienții din Marea Britanie și 79 de euro pentru cei din Uniunea Europeană. Ryanair a declarat că toți membrii existenți vor continua „să se bucure de oferte exclusive de tarife reduse până în octombrie 2026”, dar că nu va mai primi noi înscrieri noi de vinerea aceasta, 28 noiembrie.

The Guardian amintește că Ryanair, companie aeriană cu peste 207 milioane de pasageri pe an, și-a făcut din tarifele reduse principalul argument în fața concurenței, dar că a reușit să încaseze sume uriașe prin taxe inventive pentru bagaje și locuri – ceva de neimaginat în urmă cu 20 de ani.