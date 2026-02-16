Salma Hayek anunță că va face un film care să apere imaginea țării sale natale

Salma Hayek, fotografiată pe 15 februarie 2026 la un eveniment dedicat industriei cinematografice din Mexic, FOTO: AA / Abaca Press / Profimedia Images

Actrița Salma Hayek a anunțat duminică la Ciudad de Mexico că lucrează la producția unui film destinat să corecteze, în opinia vedetei, imaginea „eronată” pe care unele voci o transmit despre Mexic și să răspundă atacurilor îndreptate împotriva țării sale natale, informează agenția AFP, citată de Agerpres.

Artista mexicană a participat alături de președinta mexicană Claudia Sheinbaum la un eveniment public în cadrul căruia guvernul mexican și-a anunțat susținerea pentru industria de cinema printr-un program de rambursare a 30% costuri pentru producțiile filmate în țară.

„Acest proiect este extrem de important într-un moment când suntem atacați moral și imaginea noastră este vehiculată într-o manieră complet eronată”, a declarat Hayek, fără să numească originea unor astfel de atacuri.

Este important să reluăm „controlul” poveștii pentru „a spune: ‘acesta este Mexicul, nu ceea ce vi se vinde’. Iată-ne așa cum suntem”, a adăugat ea.

Filmul, al cărui titlu nu a fost încă dezvăluit, va fi turnat în Veracruz, statul natal al Salmei Hayek, și în statul Quintana Roo, ambele situate în sud-estul țării.

Potrivit presei locale, filmul o avea în rolul principal pe actrița americană Angelina Jolie, care a vizitat regiuni din statul Veracruz alături de Salma Hayek în iulie 2025.

AFP amintește că, în contextul politicii virulente anti-imigranție impuse de președintele american Donald Trump, Salma Hayek și-a exprimat solidaritatea cu latino-americanii din Statele Unite și a publicat pe rețelele de socializare sfaturi legate de drepturile acestora în cazuri unor razii ale agenților federali pentru imigrație.

Unde a „dispărut” Salma Hayek?

Odată una dintre cele mai căutate actrițe de la Hollywood, aparițiile lui Hayek în filme pe marele ecran s-au redus puternic în ultimii ani. Ultimele sale roluri majore au fost în filmul „Magic Mike’s Last Dance” din 2023 și lungmetrajul de animație „Puss in Boots: The Last Wish” din anul precedent, pentru care a dat voce unui personaj. În 2023 ea a apărut și într-un episod al apreciatului serial „Black Mirror” de pe Netflix.

Hayek, acum în vârstă de 59 de ani, a explicat însă în mai multe interviuri acordate în ultimii ani că nu s-a retras din actorie, dar că își ia libertatea să joace în proiecte care îi sunt dragi, chiar dacă nu sunt filme de tip „blockbuster”.

Astfel, ea a apărut în ultimii doi ani în două lungmetraje care nu au atras atât de mult atenția publicului larg, fiind adresate mai degrabă circuitului internațional al festivalurilor de film. Astfel, în 2024 ea a jucat în „Without Blood”, un film dramatic de război scris, coprodus și regizat de Angelina Jolie, bazat pe cartea omonimă a scriitorului italian Alessandro Baricco.

Anul trecut, ea a apărut în comedia de aventură „Sacrifice”, despre o vedetă de cinema care încearcă să revină în prim-plan este răpită, dar este răpită de un grup radical care crede că, sacrificând trei oameni, va salva omenirea.

În pofida distribuției care, în afară de Hayek, a inclus nume precum Chris Evans, Anya Taylor-Joy și John Malkovich, filmul a fost desființat de critici, la fel ca lungmetrajul din anul precedent în care a apărut actrița de origine mexicană.

Într-un interviu acordat anul trecut revistei Marie Claire, ea a dezvăluit că a scris în premieră scenariul unui lungmetraj, un proiect pe care l-a numit „plin de sens”. Ea a precizat că va regiza filmul și că el va fi realizat de compania sa de producție cinematografică Ventanarosa.

„Cred că mi-am câștigat dreptul, după 25 de ani în care am făcut asta pentru alții”, a remarcat Hayek, adăugând că filmul este „plin de surprize până la final”.