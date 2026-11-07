Salma Hayek spune că se simte mai bine ca oricând la 60 de ani și numește o premieră pentru ea

Salma Hayek vorbește deschis despre aniversarea recentă a unei vârste importante din viața sa, relatează revista People.

„Sunt foarte optimistă. Când aveam 20, 30, 40 și chiar 50 de ani, gândul la această vârstă mi se părea atât de înfricoșător. Nu este deloc înfricoșător. Odată ce ajungi aici, nu este deloc rău”, a declarat ea pentru revista People la gala Women in Film (WIF) organizată săptămâna aceasta la Beverly Hills.

„Încă fac ceea ce iubesc și am parte de binecuvântarea familiei și a prietenilor mei, de sănătate, energie și visuri. Să-i dăm drumul!”, a adăugat actrița.

Cu doar câteva săptămâni înainte de a împlini 60 de ani, actrița a devenit bunică pentru prima dată. Fiul vitreg al acesteia, François Pinault Jr., a devenit tată pentru prima oară, după ce soția sa, Lara Cosima Henckel von Donnersmarck, a adus pe lume primul lor copil.

Hayek are o fiică, Valentina, în vârstă de 19 ani, împreună cu soțul său, miliardarul francez François-Henri Pinault, în vârstă de 64 de ani. De asemenea, este mama vitregă a celor trei copii ai lui Pinault: François, în vârstă de 38 de ani, Mathilde, în vârstă de 25 de ani, și Augustin, în vârstă de 20 de ani.

Întrebată dacă mai are lucruri pe care își dorește să le realizeze în cariera sa, ea a răspuns: „Tocmai am regizat primul meu film și este un lucru extrem de entuziasmant”.

Referitor la posibilitatea de a regiza și alte filme în viitor, Hayek a adăugat: „Ei bine, mai întâi să-l termin pe acesta. Să rămânem în prezent. Este minunat. Prezentul este minunat”.

Ce a spus Salma Hayek despre filmul pe care îl regizează

Hayek a explicat într-un interviu acordat revistei Variety în septembrie că își va face debutul în regia unui lungmetraj destinat lansării în cinematografe și că acesta va fi o aventură romantică epică, pentru care tot ea a scris scenariul.

Filmul, care se va numi „Arena” și a fost finanțat independent, îi aduce împreună pe Hayek și pe actorul rus Yura Borisov, nominalizat la Oscar pentru rolul său din lungmetrajul „Anora” al lui Sean Baker, și actrița britanică Cara Delevingne, care a jucat în „Club Kid”, unul dintre succesele-surpriză ale acestui an.

În momentul acordării interviului pentru Variety „Arena” se află încă în curs de filmare în Mexic, în statele Quintana Roo și Veracruz – regiuni pe care actrița mexicană le-a descris ca fiind niște „pânze încă neatinse”, dar și decoruri firești pentru povestea sa.

„’Arena’ este o poveste de dragoste interzisă și o călătorie intimă în explorarea unei alte persoane, descoperind totodată capacitatea de a simți o plăcere intensă în lucrurile simple, pe care le considerăm adesea de la sine înțelese”, a declarat Hayek Pinault pentru Variety.

Angelina Jolie va fi unul dintre producătorii filmului „Arena” regizat de Salma Hayek, FOTO: Dimitrios Kambouris / Getty images / Profimedia

Actrița a spus că vrea să facă un film pentru țara sa natală

„Experiența senzorială a conexiunii cu pământul și natura este amplificată de locațiile spectaculoase din Quintana Roo și Veracruz. Aceste regiuni sunt deja incredibil de cinematografice, însă descoperirea unor frumuseți încă neexplorate, în care să filmăm, a fost un adevărat motiv de mândrie și o reușită extraordinară”, a mai declarat actrița veterană.

„Sunt foarte încântată să arăt lumii aceste bijuterii ascunse, care nu au mai fost văzute până acum”, a subliniat aceasta.

Hayek afirmase în luna februarie că dorește să realizeze un film care să apere imaginea țării sale natale, „într-un moment când suntem atacați moral și imaginea noastră este vehiculată într-o manieră complet eronată”. Deși nu a numit originea acestor atacuri, comentariile sale au fost pe larg percepute ca fiind la adresa administrației de la Casa Albă.

Pe lângă rolul de scenaristă și regizoare, Hayek este și producătoare a filmului, alături de nume importante din industria cinematografică, printre care Angelina Jolie, câștigătoare a unui Premiu Oscar pentru interpretarea sa din lungmetrajul „Girl, Interrupted” din 1999.