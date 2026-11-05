Sam Altman dă înapoi după ce s-a plâns că oamenii folosesc memorie RAM pentru calculatoarele personale

Sam Altman, directorul general al OpenAI, susține că vorbele sale au fost scoase din context după ce a sugerat că toată memoria DRAM din lume ar trebui să aparțină companiilor din domeniul inteligenței artificiale, precum cea pe care o conduce el, pentru ca apoi să le poată cere oamenilor bani pentru a o folosi, scrie Gizmodo.

Altman a făcut comentariul care a stârnit controverse săptămâna trecută, susținând într-un interviu pentru podcastul „Cheeky Pint” că este „destul de îngrozitor” că memoria DRAM este alocată consumatorilor, în loc să fie direcționată către centrele de date, unde ar putea fi utilizată „la capacitate maximă în cloud”, 24 de ore din 24, 7 zile din 7.

Afirmația sa a fost criticată aproape imediat pe rețelele de socializare.

Miercuri, Altman a schimbat numele contului său de pe rețeaua „X” în „RAM Altman” și s-a plâns de reacția negativă.

„De fapt, chiar îmi doresc ca lumea să dispună de cantități uriașe de memorie și ca oamenii să poată instala în computerele lor oricâtă memorie vor. Și este al naibii de enervant faptul că declarația mea a fost scoasă din context. De multă vreme susțin ideea ca lumea să-și intensifice producția de memorie”, a afirmat CEO-ul OpenAI.

El și-a schimbat numele contului de pe „X” înapoi în numele său joi.

Ce a spus, mai exact, Sam Altman despre memoria RAM

Declarațiile exacte ale lui Altman din cadrul podcastului au fost următoarele:

„Însă, din perspectiva alocării globale, este de fapt destul de îngrozitor ca toată lumea să aibă în propriul computer o cantitate considerabilă din rezerva limitată de memorie DRAM a lumii, care este utilizată doar 5% din timp. Dacă încerci să gestionezi o situație în care oferta este extrem de limitată, îți dorești o utilizare la capacitate maximă în cloud. Și, cumva, intuiția tuturor – a multor oameni – este exact opusă”.

Memorie RAM din familia DDR5, FOTO: Shutterstock

Prețurile pentru memorii RAM au explodat în ultimul an

Comentariile sale au venit în contextul în care prețurile pentru memoriile RAM – o componentă regăsită în orice calculator, laptop sau smartphone – au cunoscut o creștere explozivă din cauza cererii uriașe pentru componente hardware a centrelor de date ce alimentează tehnologia AI.

Site-ul specializat în tehnologie Gizmodo amintește că în SUA prețurile au ajuns la „niveluri de-a dreptul absurde” și dă exemplul că prețul pentru 32 GB de memorie DDR5 SDRAM a ajuns la 450 de dolari.

Acest lucru se datorează în cea mai mare măsură extinderii centrelor de date, pe care companii precum OpenAI o planifică la o scară amețitoare. Numai OpenAI intenționează să cheltuiască 750 de miliarde de dolari pentru infrastructură până în 2030.

Anul trecut, Altman a încheiat acorduri cu Samsung și SK Hynix pentru a-și asigura, în interes propriu, un procent estimat la 40% din producția mondială de memorie DRAM pentru următorii ani.