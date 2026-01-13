Sari direct la conținut
Actualitate

Sancțiunea primită de ofițerul de presă de la Guvern care a împiedicat jurnaliştii să îi ia declaraţii premierului Bolojan

HotNews.ro
Sursă imagini: Marco Badea / Facebook

Ofiţerul de presă care i-a blocat în noiembrie pe jurnaliştii de la Parlament atunci când aceștia au vrut să ajungă la premierul Ilie Bolojan pentru a-i pune întrebări s-a ales că tăierea salariului cu 5%, pe o durată de o lună, a anunțat marți Guvernul.

„Comisia convocată la nivelul Cancelariei Prim-Ministrului pentru cercetarea disciplinară a angajatului cu atribuţii de ofiţer de presă din cadrul Direcţiei Comunicare şi Relaţii cu Presa, implicat în situaţia din data de 26 noiembrie 2025, de la Palatul Parlamentului, şi-a încheiat activitatea. Comisia a constatat săvârşirea unei abateri disciplinare în urma căreia angajatul a fost sancţionat cu reducerea salariului de bază cu 5% pe o durată de o lună”, a informat, marţi, Guvernul.

Incidentul a avut loc pe 26 noiembrie 2025. Jurnaliștii prezenți pe holurile Parlamentului au vrut să se apropie de premierul Ilie Bolojan, dar au fost împiedicați de un ofițer de presă.

Bărbatul s-a pus în fața jurnaliștilor pentru a le bloca trecerea, iar pe unii i-a prins de mâini când îndreptau telefonul spre premier. Pe un alt jurnalist l-a impins, în momentul în care acesta a vrut sa-l evite pentru a ajunge la premier.

Guvernul a transmis atunci că regretă „excesul de zel” al ofițerului de presă, iar comportamentul acestuia face obiectul unei anchete disciplinare.

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro