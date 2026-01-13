Sancțiunea primită de ofițerul de presă de la Guvern care a împiedicat jurnaliştii să îi ia declaraţii premierului Bolojan

Ofiţerul de presă care i-a blocat în noiembrie pe jurnaliştii de la Parlament atunci când aceștia au vrut să ajungă la premierul Ilie Bolojan pentru a-i pune întrebări s-a ales că tăierea salariului cu 5%, pe o durată de o lună, a anunțat marți Guvernul.

„Comisia convocată la nivelul Cancelariei Prim-Ministrului pentru cercetarea disciplinară a angajatului cu atribuţii de ofiţer de presă din cadrul Direcţiei Comunicare şi Relaţii cu Presa, implicat în situaţia din data de 26 noiembrie 2025, de la Palatul Parlamentului, şi-a încheiat activitatea. Comisia a constatat săvârşirea unei abateri disciplinare în urma căreia angajatul a fost sancţionat cu reducerea salariului de bază cu 5% pe o durată de o lună”, a informat, marţi, Guvernul.

Incidentul a avut loc pe 26 noiembrie 2025. Jurnaliștii prezenți pe holurile Parlamentului au vrut să se apropie de premierul Ilie Bolojan, dar au fost împiedicați de un ofițer de presă.

Bărbatul s-a pus în fața jurnaliștilor pentru a le bloca trecerea, iar pe unii i-a prins de mâini când îndreptau telefonul spre premier. Pe un alt jurnalist l-a impins, în momentul în care acesta a vrut sa-l evite pentru a ajunge la premier.

Guvernul a transmis atunci că regretă „excesul de zel” al ofițerului de presă, iar comportamentul acestuia face obiectul unei anchete disciplinare.