Șase giganți din domeniul tehnologiei, dați în judecată de către un reporter de la cel mai influent ziar din SUA, pentru „piratare” de cărți

Un reporter de investigație cunoscut pentru dezvăluirea fraudei comise de start-upul Theranos din Silicon Valley, firmă specializată în teste de sânge, a dat în judecată luni compania xAI a miliardarului Elon Musk, precum și companiile Anthropic, Google, OpenAI, Meta Platforms și Perplexity. Jurnalistul le acuză că au utilizat fără permisiune unele cărți protejate prin drepturi de autor cu scopul de a-și antrena sistemele de inteligență artificială (AI), scrie Reuters.

John Carreyrou, reporter la cotidianul The New York Times (considerat adesea cel mai influent ziar din SUA) și autorul cărții „Bad Blood”, a intentat procesul la Tribunalul Federal din California împreună cu alți cinci scriitori, acuzând aceste companii de AI că le-au piratat cărțile și le-au introdus în modelele lingvistice de mari dimensiuni (LLM) care alimentează chatboturile lor.

Acesta este unul dintre mai multele procese de încălcare a drepturilor de autor intentate de scriitori și de alți deținători de drepturi de autor împotriva companiilor de tehnologie pentru utilizarea unor cărți în instruirea sistemelor de AI. Cazul este primul în care compania xAI a fost inclusă pe lista acuzaților, notează Agerpres.

Purtătorii de cuvânt ai companiilor acuzate nu au răspuns pentru moment solicitărilor de a face declarații cu privire la acest proces.

Spre deosebire de alte procese aflate în așteptare, autorii nu doresc să se unească într-o acțiune colectivă mai amplă – un tip de proces care, spun ei, favorizează inculpații permițându-le să negocieze o singură înțelegere cu mai mulți reclamanți.

„Companiile LLM nu ar trebui să poată să pună capăt atât de ușor unor mii și mii de revendicări de mare valoare la prețuri de chilipir”, se arată în plângere.

Anthropic a ajuns la prima înțelegere majoră într-un litigiu privind drepturile de autor în domeniul antrenării AI în august, acceptând să plătească 1,5 miliarde de dolari unui grup de autori care au afirmat că această companie a piratat milioane de cărți.

Noua acțiune în justiție menționează că membrii grupului din acel proces vor primi „o mică parte (doar 2%) din plafonul legal prevăzut de Legea drepturilor de autor, de 150.000 de dolari” pentru fiecare operă literară ale cărei drepturi de autor au fost încălcate.

Plângerea de luni a fost depusă de avocații firmei de avocatură Freedman Normand Friedland, printre care se numără și Kyle Roche, pe care John Carreyrou l-a prezentat într-un articol apărut în The New York Times în 2023.

În cadrul unei audieri din noiembrie în procesul colectiv împotriva Anthropic, judecătorul districtual american William Alsup a criticat o altă firmă de avocatură cofondată de Kyle Roche pentru faptul că a adunat autori care au renunțat la acordul de conciliere în căutarea unei „înțelegeri mai avantajoase”. Avocatul Kyle Roche a refuzat să facă luni declarații pe această temă.

John Carreyrou i-a spus judecătorului la o audiere ulterioară că furtul de cărți pentru a-și construi sistemele AI a fost „păcatul originar” al companiei Anthropic și că acel acord „nu a mers suficient de departe”.