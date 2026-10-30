Scandal DAN AIR – NETOPIA – Aeroportul Bacău: Banii din bilete, blocați de procesatorul de plăți. Compania aeriană, aflată în pragul insolvenței, cere demisii și transmite că ar putea anula zboruri

Compania aeriană DAN AIR acuză procesatorul de plăți NETOPIA că a încetat să-i transfere banii încasați din vânzarea biletelor, peste 850.000 de euro, și avertizează că unele zboruri ar putea fi anulate. Compania, care și-a cerut insolvența săptămâna trecută, cere public demisia conducerii NETOPIA și a șefului Aeroportului Bacău, pe care îl acuză de presiuni pentru plata unor datorii vechi.

NETOPIA spune, într-un răspuns transmis HotNews, că prioritatea sa este protecția pasagerilor care au plătit biletele cu cardul și care, dacă zborurile sunt anulate, își pot recupera banii prin procedura de chargeback, „indiferent dacă DAN AIR mai are sau nu resursele necesare să despăgubească pasagerii”.

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DAN AIR: „O poprire mascată”

Potrivit unui comunicat de presă transmis joi, 29 octombrie, DAN AIR acuză că NETOPIA Financial Services, procesatorul plăților online cu cardul pentru biletele de avion, a oprit decontările fără notificare prealabilă, dar continuă să încaseze plățile pasagerilor în numele companiei. DAN AIR spune că banii reținuți depășesc 850.000 de euro și erau destinați plății combustibilului, a taxelor aeroportuare și a serviciilor de navigație aeriană.

Compania spune că zboară acum din rezerve proprii.

„De la blocarea decontărilor, DAN AIR a continuat să își opereze zborurile din rezerve proprii, plătind integral combustibilul și alte costuri aferente. Compania face în continuare toate eforturile pentru ca zborurile să nu fie anulate, însă acest lucru devine extrem de dificil, în condițiile în care toate vânzările de bilete DAN AIR, menite să finanțeze zborurile, sunt reținute de NETOPIA.”, susține compania.

Dacă vor fi anulări, decizia va fi luată „strict înaintea zborului”, iar pasagerii vor fi anunțați direct și vor beneficia de drepturile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 261/2004, susține operatorul aerian.

DAN AIR invocă o hotărâre a Tribunalului Ilfov din 23 octombrie, care a suspendat provizoriu executările silite asupra bunurilor companiei până la soluționarea cererii de insolvență:

„În aceste condiții, DAN AIR consideră că reținerea integrală a încasărilor de către NETOPIA funcționează exact ca o poprire mascată: banii companiei sunt blocați fără titlu executoriu și fără vreo procedură judiciară, tocmai în perioada în care instanța a suspendat executările silite.”, susține compania.

Firma a cerut Tribunalului București o ordonanță președințială prin care NETOPIA să fie obligată să reia decontările și să plătească sumele reținute. Dosarul a fost înregistrat pe 28 octombrie și are primul termen pe 6 noiembrie. DAN AIR spune că între timp a cerut urgentarea și preschimbarea termenului.

Potrivit DAN AIR, NETOPIA și-a justificat decizia prin dorința de a se proteja de riscuri viitoare, după experiențele negative cu Bees Airlines, care a operat pentru scurt timp în România, și cu Anima Wings. Compania aeriană răspunde:

„Această poziție nu ține cont de faptul că DAN AIR operează zboruri regulate de peste trei ani și că, în toată această perioadă, nu a avut niciodată obligații scadente neachitate față de NETOPIA.”, consideră compania aeriană.

„Banii trebuie să ajungă acolo unde le este locul: în operarea zborurilor”

DAN AIR spune că NETOPIA i-a cerut documentele contabile abia după oprirea plăților și recunoaște că refuză să-i dea procesatorului documentele cerute.

„Mai mult, analiza de risc pe care NETOPIA și-a întemeiat decizia a fost realizată fără consultarea DAN AIR și fără a solicita în prealabil documentele contabile actualizate, esențiale pentru o astfel de analiză. Abia după ce a blocat toate încasările, NETOPIA a cerut aceste documente. DAN AIR nu le va furniza atâta timp cât NETOPIA nu își respectă întocmai angajamentele contractuale, așa cum DAN AIR și-a respectat obligațiile pe toată durata colaborării.”, spune operatorul aerian.

Compania mai susține că riscul invocat de NETOPIA este deja acoperit prin garanțiile contractuale dintre cele două firme.

„Pasagerii noștri au plătit pentru zborurile lor, iar acești bani trebuie să ajungă acolo unde le este locul: în operarea zborurilor. Vom face tot ce ne stă în putere pentru ca zborurile să aibă loc, vom apăra drepturile pasagerilor noștri în instanță și vom solicita sprijinul autorităților pentru ca această situație să fie corectată cât mai repede”, a declarat Matt Ian David, administratorul DAN AIR.

NETOPIA: „Prioritatea este protecția pasagerilor”

Întrebată de HotNews despre acuzațiile DAN AIR, NETOPIA Payments a transmis că „prioritatea NETOPIA în această situație este protecția pasagerilor care au achitat bilete cu cardul”.

„Biletele de avion se plătesc integral în avans, adesea cu luni înaintea zborului. Dacă un zbor este anulat, pasagerul care a plătit cu cardul are dreptul să își recupereze banii printr-o procedură specială numită chargeback, prin care NETOPIA restituie acești bani către pasageri – indiferent dacă DAN AIR mai are sau nu resursele necesare să despăgubească pasagerii”, susține compania de plăți.

NETOPIA nu a confirmat și nici nu a infirmat suma de peste 850.000 de euro invocată de DAN AIR și nu a comentat hotărârea de suspendare a executărilor silite, pe care compania aeriană își sprijină acuzațiile.

DAN AIR, acuză presiuni din partea Aeroportului Bacău

În comunicatul transmis joi, DAN AIR face acuzații și față de Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău, una dintre cele două baze ale companiei.

DAN AIR spune că a achitat pe 26 octombrie 100.000 de lei, aproximativ 10% din datoria față de aeroport, dar că i s-a cerut o nouă plată până la finalul acestei săptămâni.

„În discuțiile purtate, directorul general al aeroportului a solicitat ca DAN AIR să facă o nouă plată până la sfârșitul săptămânii, pentru ca serviciile de handling să continue, deși cunoaște situația blocajului creat de NETOPIA. Mai mult, acesta a lăsat să se înțeleagă că o eventuală încetare a operațiunilor DAN AIR nu ar avea consecințe deosebite pentru aeroport, afirmațiile fiind contrare efectului de piață pe care dispariția oricărui operator aerian o poate avea.”, susține compania aeriană.

Compania susține că solicitările aeroportului contravin procedurilor de prevenire a insolvenței și planului său de reorganizare și că echivalează cu „o formă de executare silită” suspendată de instanță.

„Viziunea îngustă a directorului general nu reprezintă interesele generale ale județului Bacău. Dispariția DAN AIR ar conduce la restrângerea semnificativă a conectivității aeriene a zonei și la reducerea concurenței, în dauna pasagerilor din Moldova. Astfel de afirmații nu ar trebui să vină din partea conducerii unui aeroport a cărui dezvoltare depinde tocmai de atragerea a cât mai mulți operatori aerieni.”, scuză DAN AIR.

Compania, în comunicatul remis joi, cere „demisia conducerii executive a NETOPIA FINANCIAL SERVICES S.A. și a directorului general” al Aeroportului din Bacău.

Aeroportul Bacău reacționează: își convoacă luni conducerea

Contactat de HotNews, Radu Bezniuc, administratorul executiv al Regiei Autonome Aeroport Internațional „George Enescu” Bacău, a spus că decizia nu îi aparține.

„Înțelegeți foarte bine că nu este o decizie la discreția Administratorului Executiv al RA. Consiliul de Administrație se va întruni luni pentru a discuta despre instrumentele legale la dispoziția aeroportului, pe care să le poată utiliza în scopul prevenirii acumulării de noi debite”, a declarat Bezniuc pentru HotNews.

El a invocat experiența aeroportului cu Blue Air: „În baza «lecțiilor învățate», înțelegem că scopul este de a proteja drepturile patrimoniale ale Regiei. Despre deciziile CA-ului vom informa publicul interesat”.

Întrebat despre acuzațiile de „presiuni”, Bezniuc a refuzat să comenteze: „Nu comentez. Eu îmi fac jobul conform contractului de mandat pe care îl am cu Autoritatea Publică Tutelară – Consiliul Județean Bacău”.

Dosarul de insolvență DAN AIR a fost mutat la București

DAN AIR a cerut deschiderea procedurii insolvenței pe 22 octombrie, la Tribunalul Ilfov.

A doua zi, într-un dosar asociat în care NETOPIA figurează ca singur pârât, instanța a admis cererea companiei și a suspendat provizoriu executările silite asupra bunurilor sale, până la pronunțarea hotărârii asupra cererii de insolvență. Hotărârea este executorie și poate fi atacată cu apel în 7 zile de la comunicare.

Pe 26 octombrie, cu trei zile înainte de comunicatul DAN AIR, Tribunalul Ilfov a admis excepția necompetenței teritoriale și a trimis cererea de insolvență la Tribunalul București – Secția a VII-a Civilă, potrivit portalului instanțelor. Hotărârea de declinare este definitivă.

Suspendarea executărilor silite rămâne însă în vigoare până când instanța se pronunță asupra cererii de insolvență.

Printre cei zece creditori care figurează în dosarul de insolvență se află Regia Autonomă Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău, trei entități ale grupului Aviator, care deține aeronavele operate de DAN AIR, firmele de despăgubiri pentru pasageri Air Claim și Badger Claim, compania de servicii aeroportuare Uplift Airport Services, Settlepoint, precum și persoanele fizice Iuhas Sorin Dan și Miclea Anda-Veronica.

Datorii de peste 126 de milioane de lei

DAN AIR a încheiat anul 2025 cu datorii totale de peste 126 de milioane de lei, potrivit datelor financiare citate de presă la momentul cererii de insolvență. Compania are și o datorie de aproximativ 10 milioane de euro către Administrația Fondului pentru Mediu, pentru certificate de emisii, potrivit Romania Insider.

DAN AIR este a doua companie aeriană românească ce își cere insolvența în această toamnă, după AnimaWings, a cărei primă cerere a fost respinsă de Tribunalul București pe 14 octombrie.

Pentru pasageri, DAN AIR spune că biletele rămân valabile și că zborurile se operează conform programului până la o comunicare oficială contrară. Compania le recomandă să verifice că adresa de e-mail și numărul de telefon din rezervare sunt corecte, pentru a fi anunțați în cazul unor modificări.

Pasagerii care au plătit cu cardul și al căror zbor este anulat pot cere banii înapoi prin procedura de chargeback, pe care o inițiază la banca emitentă a cardului.