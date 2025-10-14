Scandal în Parlament la schimbările RCA. Service-urile auto și asigurătorii se acuză reciproc / PSD spune că va vota împotriva propriilor amendamente

Schimbările care trebuie să conducă la scăderea prețurilor RCA au intrat la dezbatere în procedură de urgență în comisiile de specialitate din Camera Deputaților, for decizional, în condițiile în care România riscă plata unor „sancțiuni considerabile” dacă nu modifică urgent legislația RCA potrivit reglementărilor UE.

Păgubiții RCA nu vor putea să-și repare mașinile fără ca asigurătorul să-și exprime acordul asupra costurilor pe care le va suporta ca despăgubire, iar service-urile auto nu vor mai putea fi mandatari sau cesionari din partea păgubitului dacă se află în conflict de interese, potrivit unor amendamente depuse de PSD și un deputat al minorităților la proiectul de modificare a legii RCA.

Schimbările, susținute de ASF și asigurători, vor să stopeze unele costuri exagerate cu reparațiile, care cresc prețurile RCA.

Reprezentanții service-urilor auto acuză, însă, că păgubitul va rămâne la mila asigurătorului, care are interesul comercial de a plăti mai puțin.

În urma scandalului, PSD a anunțat că va respinge „amendamentele care ar oferi asigurătorilor o poziție de forță față de asigurați”.

Proiectul de modificare a legii RCA (legea 132/2017) a fost adoptat de Senat în luna martie a anului trecut și vizează schimbări majore RCA precum revizuirea sistemului bonus-malus, posibilitatea suspendării efectelor contractului RCA, precum și plata în rate a primei de asigurare.

„Asigurătorul să își exprime acordul în prealabil asupra costurilor”

La Camera Deputaților însă, proiectul de lege a strâns aproape 50 de amendamente la forma adoptă în Senat, cele mai controversate fiind legate de cuantumul și plata despăgubirilor RCA, potrivit unui document consultat de HotNews.ro.

O primă schimbare vizează articolului 14, alineatul 3 din legea 132/2017 privind cuantumul despăgubirilor RCA: „Valoarea reparaţiei se stabileşte folosind sistemele de evaluare specializate sau prin documente emise în condiţiile legii în care unitatea reparatoare auto îşi poate utiliza propria valoare a orei de manoperă afişată”.

Un amendament depus de PSD și susținut de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) propune modificarea articolului 14, alineatul 3 din legea 132/2017 privind cuantumul despăgubirilor RCA.

În prezent, acest articol prevede:

„Valoarea reparaţiei se stabileşte folosind sistemele de evaluare specializate sau prin documente emise în condiţiile legii în care unitatea reparatoare auto îşi poate utiliza propria valoare a orei de manoperă afişată”.

Amendamentul depus de PSD propune ca: „În cazul unui bun avariat, cuantumul despăgubirii se stabilește numai prin convenție între asigurătorul RCA și persoana prejudiciată pe baza prețurilor/costurilor de piață ale bunurilor, pieselor componente, subansamblelor, materialelor cât și ale manoperei necesare reparației/recondiționării bunului.

PSD motivează astfel acest amendament:

„Art. 14 are ca scop reglementarea mecanismului de stabilire a cuantumului despăgubirilor acordate de către asigurătorii RCA și nu contravaloarea reparației (legea nu își propune să reglementeze prețurile unităților service) pe care un agent economic o poate factura persoanei prejudiciate și pe care o poate încasa în locul persoanei prejudiciate de la asigurător. Acordarea despăgubiri în amiabil presupune realizarea unei convenții între asigurător și persoana prejudiciată. (Cod Civil – Art. 2.225. – Dacă nu se prevede altfel prin lege, despăgubirea se stabileşte prin convenţie încheiată între asigurat, terţa persoană prejudiciată şi asigurător sau, în caz de neînţelegere, prin hotărâre judecătorească.)

Persoana prejudiciată poate repara bunul la o unitatea reparatoare cu care asigurătorul are încheiată o convenție de colaborare sau poate repara la o altă unitate reparatoare, cu condiția ca asigurătorul să își exprime acordul în prealabil asupra costurilor pe care acesta urmează să le suporte ca despăgubire. În cazul în care părțile nu se înțeleg sunt aplicabile prevederile art. 21 alin. (4) din Lege 132/2017 (modificate de Proiect L1/2024) și cele modificate ale art. 23 alin. (5) – (7) din prezentul proiect”.

ASF susține acest amendament cu modificări pentru a nu îngrădi dreptul persoanelor prejudiciate de acces la justiție. Astfel ASF propune modificarea acestui amendament astfel:

„În cazul unui bun avariat, cuantumul despăgubirii se stabilește pe cale amiabilă prin convenție încheiată numai între asigurătorul RCA și persoana prejudiciată pe baza prețurilor/costurilor de piață ale bunurilor, pieselor componente, subansamblelor, materialelor cât și ale manoperei necesare reparației/recondiționării bunului”.

Ce se întâmplă dacă păgubitul nu se înțelege cu asigurătorul

În completarea acestor schimbări, un alt amendament PSD susținut de ASF prevede modificări la plata despăgubirilor, pentru situația în care păgubitul nu este de acord cu suma propusă ca despăgubire de asigurătorul RCA:

„La articolul 23, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins: În situaţia în care părţile nu se înţeleg în amiabil asupra cuantumului despăgubirii prin încheierea unei convenții, suma care nu face obiectul litigiului este plătită de către asigurătorul RCA înainte ca acesta să se fi soluţionat prin negocieri între o comisie înființată la nivelul asigurătorului RCA și persoana prejudiciată, ori prin impunerea unei soluţii de către Sal-Fin sau de către instanţa judecătorească”

În motivarea acestei propuneri, PSD susține că „se propune scurtarea timpului de soluționare a litigiilor prin impunerea soluției Sal-Fin. Se are în vedere și stabilirea unei sancțiuni aplicabile asigurătorilor RCA în situația în care soluția SAL-FIN este contrară deciziei adoptate de către aceștia. În același timp ca urmare a definirii diminuării nejustificate introduse prin intermediul art. 21 alin. (51) în forma adoptată de Senat s-a introdus în prezentul proiect și sancțiunea pentru această acțiune”.

Amendă de 10.000 lei pentru asigurătorul care reduce nejustificat despăgubirea RCA

Sal-Fin este o structură din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) la care păgubiții nemulțumiți de despăgubirile primite de la asigurători, dar și alți consumatori care au litigii cu firmele de pe piețele de asigurări, bursă și pensii private se pot adresa înainte de a merge în instanță. Procedura de conciliere este gratuită.

Sal-Fin aplică și acum decizii de impunere, însă aceste soluții sunt de multe ori atacate în instanță de asigurători.

Potrivit amendamentului propus mai sus, deciziile de impunere ale Sal-Fin vor avea aceeași putere ca și o instanță judecătorească. Pentru a funcționa această măsură, un alt amendament PSD susținut de ASF prevede următoarele:

„Prin diminuare nejustificată a despăgubirii se înțelege inclusiv situația în care instanța de judecată sau SAL-FIN obligă asigurătorul la plata unor sume suplimentare față de cele achitate de asigurător pe cale amiabilă”.

Prin alte amendamente PSD susținute de ASF, această faptă a asigurătorilor RCA este încadrată drept contravenție care se pedepsește cu „amendă de 10.000 lei pentru fiecare diminuare nejustificată”.

Schimbări la mandatarul RCA: Costurile nejustificate ale unor service-uri au majorat prețurile RCA

Altă controversă majoră între service-urile auto și asigurători este iscată de un amendament formulat de către Iulius Marian Firczak, un deputat al Minorităților. Acesta a propus redefinirea termenului de mandatar RCA, adică orice persoană fizică sau juridică împuternicită să reprezinte interesele păgubitului în raporturile cu asigurătorul RCA și cu service-ul de reparații auto.

Amendamentul propus de Firczak și îmbunătățit de ASF prevede ca „exercitarea mandatului, de către mandatar, se permite doar dacă acesta nu se află în conflict de interese.”

Printr-un alt amendament al acestui deputat, susținut de asemenea de ASF, este definit și conflictul de interese, astfel:

„conflict de interese – un complex de circumstanțe care poate conduce la obținerea în mod injust a unui folos financiar sau de orice altă natură pentru mandatar sau cesionar prin exercitarea de către acesta a unei influențe directe și /sau indirecte asupra costurilor de reparare a prejudiciului de natură să mărească nejustificat nivelul despăgubirii acordate de asigurător”.

Motivarea este următoarea:

„În prezent, valoarea reparaţiei unui autovehicul se stabileşte în functie de valoarea orei de manoperă afişată de unitatea reparatoare auto și de adaosul comercial practicat de aceasta privind piesele puse în lucrare. Această situație a dus la anomalii pe piața RCA, întrucât actualele prevederi legislative care dau dreptul unităților reparatoare să practice prețuri libere pe piață, fără nicio limitare, conduc la excese (exercitare de drepturi cu rea-credință) din partea acestora prin utilizarea de variații de preț de 300-400% pentru același serviciu, maximizându-și astfel profiturile pe seama asigurătorilor în raport cu care acționează în mod uzual ca mandatar sau cesionar al persoanei prejudiciate. Costurile de reparații nejustificate folosite de mandatari au condus la creșteri semnificative ale despăgubirilor plătite de către societățile de asigurare, situație care afectează într-un mod negativ datele pe care se bazează structura de calcul a tarifelor de primă și valoarea acestora, ceea, ce în final, poate avea efecte negative și asupra consumatorilor de polițe de asigurare”.

Alte amendamente PSD: Limitarea despăgubirilor și a penalităților pentru asigurători

Tot grupul parlamentar PSD a propus introducerea unor condiții la acordarea lipsei de folosință închirierea unui vehicul rent – car cât și cu privire la perioada pentru care se acordă despăgubiri pentru această acoperire.

„Se are în vedere eliminarea potențialelor situații abuzive în care costurile solicitate aferente închirierii unui vehicul depășesc costurile de piață ale agenților autorizați să desfășoare o astfel de activitate. Se reglementează perioada maximă pentru care se permite închirierea unui vehicul, ca fiind perioada de valabilitate a autorizației de reparație a vehiculului avariat, însă se permite ca în cazuri justificate, asigurătorul să acopere perioade mai mari de 30 de zile pentru închirierea de vehicule”, se menționa în fundamentarea amendamentului PSD, susținut de ASF.

Un alt amendament propus de PSD și susținut de ASF vizează modificarea prevederilor care obligă asigurătorul la plata unor penalităţi de 0,2% pe zi de întârziere calculate la nivelul sumei de despăgubire cuvenită sau la diferenţa de sumă neachitată.

Ce reclamă service-urile: consecințe nocive pentru păgubiți și posibile abuzuri ale asigurătorilor RCA

Aceste amendamente au generat reacția a două asociații care reprezintă și service-uri de reparații auto, respectiv COTAR (Confederația transportatorilor auto) și POSA (Patronatul operatorilor de service-uri auto din România), care au avertizat că adoptarea acestor modificări vor afecta grav atât cei aproape 8 milioane de asigurați RCA cât și activitatea de reparații auto.

COTAR a transmis marți un memoriu de 20 de pagini către Camera Deputaților în care cere respingerea amendamentelor depuse la legea RCA și aprobarea proiectului în forma votată de Senat.

Una dintre critici vizează chiar amendamentul PSD privind stabilirea despăgubirii prin convenție între păgubit și asigurător:

„În cazul în care o asemenea propunere ar fi implementată, dreptul persoanelor păgubite de a se adresa unității reparatoare pe care o consideră potrivită va fi limitat în mod considerabil, ceea ce va avea numeroase consecințe nocive pentru consumatorii de asigurări, aflați într-o poziție de vădită inferioritate față de asigurători, în calitate de profesioniști. De asemenea, asigurătorii nu au dreptul conferit de lege (și nici posibilitatea obiectivă) de a stabili soluțiile tehnice finale și cuantumul despăgubirilor, unitățile reparatoare fiind singurele în măsură să stabilească soluțiile tehnice finale.

Spre exemplu, este posibil ca un asigurat să prefere să își repare mașina la un service apropiat de locuința sa. În cazul implementării acestei măsuri, dreptul de opțiune al asiguratului ar fi, practic, inexistent dacă respectivul service nu este într-o relație de parteneriat cu asigurătorul RCA. De asemenea, comportamentul asigurătorilor RCA va fi susceptibili de încălcări ale dreptului concurenței și principiului egalității, prin tratamentul discriminatoriu care va fi aplicat în funcție de „preferințele” și interesele proprii derivate din relația cu anumite unități reparatoare.

În calitate de entități private cu scop lucrativ, interesul primordial al asigurătorilor este acela de a obține un profit. Din acest motiv, asemenea propuneri prin care asigurătorii devin singurele entități care pot încheia contracte cu partea prejudiciată, în ceea ce privește cuantumul despăgubirilor, creează premisele unor abuzuri din partea asigurătorilor RCA, ceea ce, subsecvent, aduce atingere drepturilor asiguraților”, atenționează COTAR.

„Această propunere”, susține cealaltă asociația de service-uri auto – POSA – „reprezintă un grav atac la drepturile consumatorilor de asigurări și ar legaliza o practică abuzivă deja întâlnită în piață: despăgubiri subevaluate, presiune financiară asupra păgubiților și refuzul reparațiilor corecte în service-uri autorizate”.

În forma actuală a legii, cuantumul despăgubirii trebuie stabilit pe baza prețurilor reale de piață pentru piese, materiale și manoperă necesare reparației, conform art. 14 alin. (3) din Legea nr. 132/2017.

„Acest articol apără dreptul păgubitului la despăgubire integrală, fără negocieri forțate, dominate de companiile de asigurări sau tranzacții păguboase pentru păgubiți. Acceptarea unei convenții cu asigurătorul înseamnă, în majoritatea cazurilor: bani insuficienți pentru o reparație sigură; mașini reparate „ieftin”, cu risc major de siguranță rutieră; renunțarea la drepturi legale și pierderea posibilității de contestare; manipulare prin oferte „rapide”, dar păguboase”, mai reclamă Patronatul operatorilor de service-uri auto.

Asigurători: Sunt service-uri care practică prețuri nejustificate pe seama plătitorilor RCA

De cealaltă parte, Uniunea asigurătorilor și reasigurătorilor din România (UNSAR) a transmis în data de 10 octombrie un comunicat de presă pe subiectul amendamentelor propuse în Camera Deputaților pentru modificarea RCA.

UNSAR atenționează că „există service-uri și firme de închirieri de vehicule care, profitând de anumite prevederi ale Legii nr. 132/2017 privind RCA, practică prețuri nejustificate de reparație și închiriere de autovehicule, în scopul obținerii unor profituri cât mai mari, în numele „principiului libertății economice”. Însă o fac pe seama plătitorilor de prime RCA”.

UNSAR a mai amintit că, printr-o decizie recentă, Înalta Curte de Casație și Justiție a statuat că „despăgubirea pe care trebuie să o plătească o societate de asigurare trebuie să corespundă unor costuri reale existente pe piață, nu unor costuri stabilite în mod arbitrar, doar în considerarea faptului că sumele facturate urmează să fie achitate de o societate de asigurare”.

„Astfel, asociația fără competențe în zona de asigurări (n.a. COTAR) afirmă, practic, că asigurătorii trebuie să achite orice deviz primesc din partea unităților reparatoare, deoarece principala lor preocupare este, de fapt, protejarea propriilor interese economice și maximizarea profiturilor unităților reparatoare membre pe care le reprezintă. Ce uită să menționeze este faptul că despăgubirile care se plătesc pentru acoperirea acestor costuri nejustificate se suportă din primele RCA plătite de către șoferi. Concret, cu cât costurile de reparație și închiriere sunt mai mari, cu atât crește povara pusă în sarcina șoferilor plătitori de prime de asigurare”, a precizat UNSAR.

Anunțul PSD după scandalul RCA

Pe fondul acestui scandal legat de schimbările RCA, PSD a transmis marți printr-un comunicat de presă că deputații social democrați „vor vota împotriva amendamentelor depuse la Legea RCA, prin care sunt limitate drastic drepturile și beneficiile asiguraților”, deși majoritatea acestor schimbări au fost propuse de PSD.

„PSD consideră că orice intervenție legislativă în domeniul asigurării obligatorii de răspundere civilă auto trebuie să își propună îmbunătățirea condițiilor pentru persoanele asigurate, nu o înrăutățire a lor. Ca atare, PSD va respinge amendamentele introduse la Camera Deputaților care ar oferi asiguratorilor o poziție de forță în raport cu persoanele asigurate”, se arată în comunicat.

Partidul mai spune că „va susține transpunerea în legislația românească a modificărilor aprobate la nivel european în domeniul asigurărilor de răspunde civilă auto (Directiva 2021/2118/CE), dar că „această obligație nu trebuie folosită pentru a se strecura în lege prevederi care favorizează asiguratorii în dauna asiguraților”.

„PSD susține principiul practicării unor prețuri rezonabile pentru reparațiile auto acoperite de polițele RCA și combaterea speculei din acest sector de activitate. Însă normalizarea raporturilor dintre firmele de asigurări și service-urile auto nu trebuie realizată pe seama și în dauna plătitorilor de RCA”, se mai arată în comunicat.

Primele discuții privind amendamentele aduse legii RCA au avut loc luni, 13 octombrie, în Comisia de politică economică.

Potrivit informațiilor HotNews.ro, această comisie a dat aseară un aviz favorabil doar pe varianta proiectului de lege adoptat de Senat. Un nou aviz ar urma să fie dat astăzi, 14 octombrie, în Comisia pentru buget, finanțe și bănci.

Ulterior ar urma să vină avize de la alte două comisii raportoare – comisia de transporturi și juridică. Pasul următor ar fi ca proiectul să ajungă în Plenul Camerei deputaților, posibil săptămâna viitoare.