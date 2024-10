Scandalul fermelor de troli. Elena Lasconi îi cere lui Marcel Ciolacu să verifice campania lui Mircea Geoană din online / Reacția AEP

Candidata USR la alegerile prezidențiale, Elena Lasconi, i-a cerut premierului Marcel Ciolacu, rivalul său de la PSD, să ia „măsuri urgente” pentru a verifica modul în care contracandidatul lor independent Mircea Geoană își desfășoară campania din mediul online.



„Observ că, deși sunteți premierul României, domnule Ciolacu, și aveți majoritate în Parlament, v-ați găsit curajul să deschideți public subiectul legat de fabricile de troli și să puneți instituțiile statului la treabă abia după ce eu, un outsider, un om din afara sistemului învechit în rele practici, am pus informațiile pe masă. Marcel Ciolacu cere sesizarea AEP după ce a primit și domnia sa informații că o fabrică de troli lucrează pentru Geoană într-o clădire din București”, a scris Lasconi pe pagina sa de Facebook.

Președintele USR consideră că premierul Ciolacu mai are și alte pârghii pe care le poate folosi în acest sens.

„E bine că cereți AEP să facă verificări, dar să nu uităm că dumneavoastră aveți și alte instrumente la îndemână: DNSC și ANCOM. Solicit de urgență să sesizați cele două instituții care să oprească fermele de troli, să facă verificări serioase legate de felul în care Mircea Geoană își desfășoară campania în on-line. Și poate Mircea Geoană nu e singurul care face asta, este important să cerceteze instituțiile statului. Lupta cu dezinformarea este o luptă pe care trebuie să o dăm, eu nu accept să închidem ochii la ceva ce este atât de periculos pentru democrație”, a mai spus Lasconi.

Candidata USR la Președinție a subliniat din nou posibila legătură a lui Geoană cu Tal Hanan, despre care presa internațională a arătat într-o amplă investigație că este șeful unei divizii de hackeri care ar fi manipulat alegerile din peste 30 de țări.

„Atât timp cât există informații care arată că unul dintre candidați, Mircea Geoană, lucrează cu un personaj extrem de controversat la nivel internațional – Tal Hanan – cred și eu că este momentul să ne uităm atent la cum se duc aceste războaie pe social media, să nu închidem ochii sau să spunem că e ceva minor”, a mai declarat primarul municipiului Câmpulung Muscel.

Ciolacu acuză că o fermă de troli lucrează pentru campania lui Mircea Geoană

Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri, înaintea şedinţei de Guvern, că într-o clădire rezidenţială există o fermă de troli care l-ar ajuta pe Mircea Geoană în campanie şi că instituţiile statului trebuie să spună dacă activitatea este legală.

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a declarat că nu cunoaşte subiectul dar că se va informa.

Şeful AEP, Toni Greblă spune că a luat legătura deja cu alte instituţii implicate în combaterea unor asemenea practici, precum MAI, Autoritatea pentru Digitalizare şi SRI, potrivit News.ro.

Greblă a declaarat că nu a primit nicio solicitare oficială cu privire la activitatea unei ferme de troli, el arătând că Autoritatea Electorală Permanentă are atribuţii în privinţa cheltuielilor efectuate în campania electorală de către competitorii politici.

„Nu am primit nicio solicitare oficială cu privire la activitatea unei ferme de boţi sau ceva similar, am văzut ceea ce se discută în spaţiul public în ultimele ore. AEP are atribuţii în ceea ce priveşte desfăşurarea campaniei electorale, în cazul de faţă, eventual în privinţa cheltuielilor efectuate de competitorii politici pentru a-şi promova în variate forme programul politic”, a spus Toni Greblă, la Digi24.

De unde a plecat controversa

În cadrul dezbaterii electorale difuzate marți de Antena 3, la care invitat a fost Mircea Geoană, una dintre întrebările adresate acestuia a venit din partea Elenei Lasconi, printr-un mesaj video preînregistrat.

„De ce v-ați întâlnit recent cu Tal Hanan, cunoscut și sub numele de Jorge? Pentru cei care nu ştiu cine este Tal Hanan, este un individ care coordonează o echipă foarte mare de hackeri, ferme de troli, de dezinformare, un individ care a manipulat alegerile din peste 30 de ţări din lume”, a fost întrebarea Elenei Lasconi.

Ulterior, candidata USR a prezentat detalii despre Tal Hanan, precum și fotografii care ar dovedi existența legăturilor sale cu Geoană. Una dintre fotografii îl arată pe Tal Hanan în fața sediului Institutului Aspen din București, la care Mircea Geoană este președinte fondator, dar niciuna din fotografii nu îi arată pe cei doi împreună.

Răspunsul lui Geoană: „Lasconi a mușcat din nadă cu voluptate”

Acesta a invitat-o pe lidera USR să prezinte orice probă legată de o întâlnire pe care ar fi avut-o cu persoana invocată de Lasconi.

„Întâlnirea mea cu Jorge… cum? Cred că cineva i-a vândut o informație falsă doamnei Lasconi și, fiind mai puțin experimentată în ale vieții și ale politicii, a mușcat din nadă cu multă voluptate (…) Nu știu cine este acest om, iar dacă există vreo fotografie, ceva, este foarte posibil să fie cu altcineva, nu cu acest domn”, a spus Geoană.

El a adăugat că avut întâlniri în Israel „cu oameni care fac consultanță pentru Bibi Netanyahu, oameni care sunt apropiați de președintele Herzog”, însă nu cu persoana indicată de Lasconi. „Miroase a Petrov, ăsta-i stilul!”, a mai spus Mircea Geoană.

De asemenea, echipa de campanie a lui Mircea Geoană a acuzat campanie agresivă de discreditare și spune că dezvăluirile Elenei Lasconi despre „șeful diviziei de hackeri” cu care s-ar fi întâlnit Mircea Geoană sunt informații false care i-au fost servite. „Din păcate pentru decența dezbaterii prezidențiale, Elena Lasconi a fost intoxicată și a distribuit fără discernământ un fake-news grosolan”, a transmis echipa de campanie a lui Geoană.

Ce spune Tal Hanan

Tal Hanan, cel pe care Elena Lasconi l-a descris drept „șeful diviziei de hackeri” cu care s-ar fi întâlnit Mircea Geoană a confirmat pentru Digi24.ro că a fost în România, dar „nu discută despre clienții săi”.

„Confirm că am fost în România în vacanță. Este o țară minunată, cu oameni minunați. M-am întâlnit și am vorbit cu oameni, dar nu discutăm despre clienți”, a spus Tal Hanan în discuția cu Digi24.ro, întrebat dacă s-a întâlnit cu Mircea Geoană sau dacă lucrează cu acesta în contextul alegerilor prezidențiale.

În ceea ce privește poza care îl arată în fața sediului Institutului Aspen din București, la care Mircea Geoană este președinte fondator, Tal Hanan nu a negat faptul că apare în ea, iar oameni apropiați de israelian susțin că „pare autentică”.