Scenariile de guvernare conturate după discuțiile dintre partide: De la „rotativa” USR la varianta cu Grindeanu premier. Cele două linii roșii

Ziua de miercuri a adus noi variante de soluționare a crizei politice, acestea având în comun o caracteristică, anume constituirea unui guvern minoritar. Partidele trasează în continuare „linii roșii”, însă se vorbește deja deschis de eventuale punți între tabăra PNL-USR-UDMR și cea a PSD.

Schimbarea majoră a zilei a fost decizia PSD de a-și asuma guvernarea cu un premier social-democrat.

„Biroul Permanent al PSD a decis în unanimitate să-și asume responsabilitatea, răspunderea Guvernării, iar președintele partidului să fie propunerea de premier. De asemenea, am cerut un vot colegilor mei pentru a avea libertate totală în alegerea echipei de miniştri, în cazul în care PSD va primi mandatul de la preşedintele României”, a anunțat Sorin Grindeanu, în cursul dimineții.

„Linia roșie” trasată de PSD

Pe de altă parte, în cazul în care Nicușor Dan va avea o altă opțiune, PSD a avertizat că nu va susține învestirea unui guvern din care nu face parte, ceea ce reprezintă o primă „linie roșie”, trasată în cursul acestei zile din partea unui partid parlamentar.

Soluția social-democraților nu este incompatibilă cu una dintre variantele pe care președintele PNL Ilie Bolojan le-a propus șefului statului în cadrul consultărilor desfășurate ieri la Cotroceni. Bolojan a declarat, după consultări că a prezentat președintelui două variante de guvern minoritar, unul alcătuit de PNL-USR-UDMR, celălalt din PSD, ambele variante presupunând susținerea reciprocă între cele două tabere pe o perioadă limitată, cu obiective precise prevăzute într-un acord politic.

Ilie Bolojan spunea că pactul propus ar cuprinde „prevederi care ţin de respectul între partide, de a nu depune moţiuni de cenzură, în această perioadă, pe subiectele care sunt cuprinse în pact, în aşa fel încât un astfel de guvern care s-ar forma să poată să lucreze şi să poată să pregătească un buget realist pentru anul viitor”.

Indiferent de formula la care se va ajunge, președintele PNL a mai subliniat că viitorul Executiv trebuie să aibă în vedere „păstrarea deficitelor şi reducerea lor în continuare, angajarea răspunderii pe toate proiectele care sunt reforme în PNRR, imediat după instalarea guvernului, în aşa fel încât România să poată să absoarbă fondurile europene pe care le are la dispoziție”, potrivit acordului pe care l-a propus.

UDMR cere un acord politic în prealabil

Ideea unui pact prin care un eventual guvern Grindeanu 2 să fie învestit inclusiv cu voturi din partea foștilor aliați de la guvernare este luată în calcul și de către UDMR.

Întrebat la Parlament dacă UDMR va vota un guvern minoritar PSD, Csoma Botond le-a declarat jurnaliștilor, că, întâi de toate, trebuie să existe un acord politic.

„Eu cred că înainte să ajungem la momentul votului, totuşi, ar trebui să avem un acord politic. Să vedem ce va face acest guvern şi după aceea, sigur, în funcţie de acest acord politic, putem decide că vom susţine sau nu vom susţine.

Eu cred că şi dacă vom avea un guvern PSD minoritar trebuie să avem un pact, un acord înainte de a avea acest guvern minoritar, pentru că altminteri nu cred că acest guvern ar putea să aibă succes. Eu vreau să văd şi colegii de la PSD cam ce propunere ar avea. Să vedem şi cum să avem un text comun agreat pentru oricare variantă de guvern minoritar”, a explicat Botond.

Rotația premierilor, „linia roșie” a USR

În schimb, USR a anunțat că nu este dispus să susțină revenirea la putere a PSD pentru întregul interval de timp care a rămas până la următoarele alegeri parlamentare.

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, care este și membru al Biroului Național al USR, a anunțat că partidul din care face parte propune o „rotație” la guvernare între un executiv minoritar PNL-USR-UDMR și un cabinet monocolor PSD.

„Astăzi avem următoarele constrângeri: președintele Nicușor Dan spune «nu cu AUR», USR spune «nu pentru guvern PSD», PNL spune că dacă PSD e la putere, PNL e în opoziție. Și atunci soluția care să rezolve toate aceste constrângeri din partea fiecărei entități presupune, în viziunea noastră, o rotație a guvernelor formate din PNL-USR-UDMR și guvern monocolor PSD”, a afirmat ministrul interimar, la Digi24, potrivit Agerpres.

„Sigur că este un nivel de discuție pe care noi l-am propus, ca o soluție raportat la situația în care ne aflăm, de blocaj, acum. Nu este o soluție ideală, dar este o soluție raportată la realitățile politice”, a precizat Miruță.

PSD respinge condiția USR

Însă rotația propusă de USR nu a fost acceptată de către PSD. „PSD constată că Acordul Politic premergător desemnării prim-ministrului, solicitat de președintele României și agreat de principiu de toate partidele parlamentare pro-occidentale (din cadrul fostei Coaliții) este subminat cu bună știință de USR”, au afirmat social-democrații într-un comunicat.

Potrivit PSD, „pretențiile inacceptabile și inaplicabile ale USR mențin România în actuala criză politică, cu efecte importante în plan economic și social”.

„România nu poate avea în următoarele șase luni un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, condus de un premier de dreapta, și mai apoi un guvern monocolor PSD. Motivul principal: este absolută nevoie de stabilitate și predictibilitate guvernamentală pentru menținerea ratingului de țară și a costurilor de finanțare ale statului român”, spun reprezentanții PSD în comunicat.

PNL-USR-UDMR nu renunță la ideea unui guvern propriu

Deși la nivel de principiu, nici PNL, nici UDMR nu au exclus să dea voturile pentru instalarea unui guvern minoritar al PSD și nici nu au pus alte condiții decât acordul politic cerut și de către președintele Nicușor Dan, cele două partide nu au renunțat la ideea să formeze împreună un guvern minoritar, alături de USR.

Dominic Fritz a publicat miercuri seară o fotografie în care apare alături de președinții PNL și UDMR, Ilie Bolojan și Kelemen Hunor, liderul USR afirmând că cele trei formațiuni sunt „hotărâte” să își asume un guvern minoritar.

„De partea corectă a istoriei. Modernizarea României nu poate fi amânată încă o generație. România are nevoie de un guvern serios care continuă reformele și livrează pentru oameni”, a scris Dominic Fritz, în mesajul de pe Facebook care însoțește fotografia.

„Suntem hotărâți să ne asumăm un guvern minoritar în formula PNL – USR – UDMR”, a subliniat președintele Uniunii Salvați România.

Liberalii nu mai au încredere în cuvântul PSD

Insistența liberalilor de rămâne la putere este legată, ca și în cazul USR, de temerile față de faptul că social-democrații nu-și vor respecta angajamentele luate în preconizatul acord politic, după ce Sorin Grindeanu va fi instalat în funcția de prim-ministru.

Temerea a fost fomulată explicit și foarte virulent de către vicepreședintele PNL Alexandru Muraru, care este și liderul organizației județene Iași.

„Personal, cred că PSD nu va respecta niciun acord politic, niciun echilibru bugetar, nicio decență față de banul public. PSD va face ce știe mai bine: va închide lumina în cameră, va începe iar spolierea bugetelor publice, epurările in instituții, va începe să arunce cu pomeni electorale și va demonstra, mai devreme de toamna lui 2026, că nu mai poate fi crezut niciodată. Este un partid complet toxic, infestat de corupție, care se pregătea cu trădătorii din PNL să facă înțelegeri cu oamenii lui Putin”, a declarat Alexandru Muraru pentru HotNews.

De asemenea, europarlamentarul Siegfried Mureșan, vicepreședinte PNL, a criticat dur PSD după ce Sorin Grindeanu a spus că partidul a decis ca el să fie propunerea de premier.

„Sorin Grindeanu spune că PSD își poate asuma guvernarea doar în condiții clare și transparente. Realitatea este, însă, fix pe dos“, a scris Mureșan pe Facebook la scurt timp după anunțul lui Grindeanu.

„Acum două zile, Sorin Grindeanu și PSD au formulat o propunere de guvern, cu un premier desemnat în cel mai netransparent mod posibil, și au sperat la o majoritate alături de AUR și alte partide mici, fără să fie deranjați de faptul că sunt partide proruse”, a afirmat liderul liberal, făcând referire la propunerea de premier Adrian Veștea, al cărui executiv nu a trecut la votul din Parlament de luni seară.

Deocamdată, nu se știe care va fi varianta de guvern minoritar pe care o va prefera președintele statului. O altă necunoscută este legată de numele viitorului premier pe care-l va propune tripla alianță dintre PNL, USR și UDMR.