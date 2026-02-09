Schimb de portari între două echipe din SuperLiga

FC Hermannstadt a anunțat un schimb de portari cu FC Argeș. Cătălin Căbuz merge la gruparea piteșteană, în timp ce David Lazar ajunge între buturile echipei din Sibiu.

David Lazar, portar la FC Hermannstadt. Cătălin Căbuz a ajuns la FC Argeș

„A.F.C.Hermannstadt și F.C.Argeș au ajuns la un acord cu privire la un schimb de fotbalisti cu caracter definitiv. Astfel, goalkeeperul Cătălin Căbuz va fi cedat la gruparea piteșteană, clubul nostru păstrând procente din următorul transfer, iar goalkeeperul David Lazar a semnat cu FCH pentru un sezon si jumătate.

David are 34 de ani și este unul dintre cei mai experimentați fotbaliști din Superliga. Fostul internațional român are pe CV echipe ca Pandurii Tg.Jiu, F.C.Botoșani, Astra Giurgiu, Universitatea Craiova – cu care a câștigat SuperCupa României în sezonul 2021-2022, F.C.Buzău, F.C. Argeș și Vejle BK din Danemarca.

David Lazar a fost titularul de drept în acest sezon în poarta celor de la F.C. Argeș. A bifat 21 de meciuri în Superliga, 11 dintre ele fără gol primit”, se arată în comunicatul clubului FC Hermannstadt.

FC Argeș se află pe locul 4 în SuperLiga, cu 43 de puncte, în timp ce FC Hermannstadt ocupă locul 15, cu doar 17 puncte.