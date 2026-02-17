„Scoateți dosarele la lumină!” Hillary Clinton acuză administrația Trump de mușamalizare în cazul Epstein

Hillary Clinton, fost secretar de stat și candidat la președinție, acuză actuala putere că ascunde probe cheie din ancheta Epstein pentru a-l proteja pe Donald Trump. În replică, Casa Albă respinge criticile, susținând că a desecretizat deja un volum record de documente, potrivit BBC.

„Scoateți dosarele la lumină. Ei le ascund”, a declarat Hillary Clinton pentru BBC la Berlin, unde a participat la Forumul Mondial anual. Fosta candidată democrată a susținut că ea și soțul său sunt folosiți ca un „obiect strălucitor” pentru a distrage atenția de la cele peste o sută de mențiuni ale lui Donald Trump în dosarele Epstein.

Numele soțului lui Hillary, fostul președinte Bill Clinton, apare de mai multe ori în documentele recent publicate, însă el susține că a întrerupt orice contact cu Epstein în urmă cu două decenii.

În replică, Casa Albă a insistat că, prin publicarea documentelor, a făcut „mai mult pentru victime decât au făcut vreodată democrații”.

Întrebată dacă fostul prinț Andrew Mountbatten-Windsor ar trebui să se prezinte în fața unei comisii a Congresului, Hillary Clinton a declarat că „toți cei cărora li se cere să depună mărturie ar trebui să o facă”.

Fiul regretatei regine Elisabeta a II-a, care a negat constant orice acuzație și a încheiat o înțelegere extrajudiciară în 2022, se află acum sub o presiune tot mai mare din partea oficialilor americani după ce acuzatoarea sa, Virginia Giuffre, s-a sinucis în 2025.

Apariția în aceste dosare a unor nume precum cel al fostului prinț nu constituie un indiciu de comitere a unei fapte ilegale, amintește BBC. Totuși, sub presiunea unei noi legi a Congresului, Departamentul de Justiție a fost obligat să facă publice la începutul acestei luni milioane de documente noi referitoare la anchetele Epstein.

Soții Clinton acceptă să depună mărturie

Deși instituția susține că a respectat legislația, unii legislatori, precum republicanul Thomas Massie, consideră publicarea insuficientă. Aceștia cer acces și la notele interne care explică deciziile anterioare de a nu-i pune sub acuzare pe Epstein și pe asociații săi.

În acest context, soții Clinton au acceptat să depună mărturie publică în fața Comitetului de Supraveghere pentru a evita un vot de sfidare a Congresului. Hillary Clinton se va prezenta pe 26 februarie, urmată de Bill Clinton pe 27 februarie, marcând o premieră istorică pentru un fost președinte în ultimii 40 de ani.

Soții Clinton au solicitat ca audierea să fie publică, și nu o depoziție cu ușile închise. „Vom fi prezenți, dar considerăm că ar fi mai bine să fie publică”, a declarat Hillary pentru BBC. Președintele comitetului republican, James Comer, i-a acuzat pe Clinton de „întârziere”, spunând că cei doi „au cedat” în fața amenințării unui vot de sfidare.

„Vreau doar să fie corect”, a spus Hillary Clinton. „Nu avem nimic de ascuns. Am cerut în repetate rânduri publicarea integrală a acestor dosare. Considerăm că lumina soarelui este cel mai bun dezinfectant”, a adăugat ea.

Ce spune Trump

Trump, care este menționat de sute de ori în dosarele Epstein, a negat în mod constant orice faptă ilegală în legătură cu Epstein, cu care spune că a rupt contactul cu zeci de ani în urmă, și nu a fost acuzat de nicio infracțiune de către victimele lui Epstein.

Când a fost întrebat despre comentariile lui Hillary Clinton din interviu, Trump a declarat pentru BBC că nu are nimic de ascuns. „Am fost exonerat. Nu am avut nimic de-a face cu Jeffrey Epstein. Au pornit în speranța că vor găsi ceva, dar au găsit exact opusul”, a declarat el la bordul avionului Air Force One.

„Sunt implicați. Și asta e problema lor. Clinton și mulți alți democrați au fost implicați”, a adăugat Trump.

Referitor la acuzațiile împotriva lui Donald Trump, Departamentul de Justiție a precizat anterior că unele documente conțin afirmații „false și nefondate” care au fost transmise FBI-ului înainte de alegerile din 2020. Instituția a subliniat că, dacă aceste date ar fi avut vreo fărâmă de credibilitate, ar fi fost deja folosite ca probe legale.

Casa Albă a concluzionat că, prin cooperarea cu Congresul și publicarea a mii de pagini, administrația Trump a făcut „mai mult pentru victime decât au făcut vreodată democrații”. Totodată, președintele a solicitat recent investigații suplimentare asupra cercurilor de apropiați ai lui Epstein din zona Partidului Democrat.